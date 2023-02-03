Лиам Броади: «Странно, что директор Australian Open раскрыл частную медицинскую информацию Новака раньше него самого»

Британец Лиам Броади отреагировал на слова директора Australian Open Крэйга Тайли о травме .

На этой неделе Тайли рассказал, что серб выиграл «Большой шлем» с трехсантиметровым надрывом мышцы задней поверхности бедра.

Броади написал: «Что думаете?»

У него спросили: «В чем смысл вашего вопроса, Лиам? Это восхищение или сомнения? Непонятно, чего вы добиваетесь, предлагая писать комментарии, особенно от людей, у которых есть свои корыстные интересы!»

Броади ответил: «Моя сестра долгое время играла с надрывом мышцы задней поверхности бедра, я не говорю, что у Новака не было травмы.

Странно, что Крэйг Тайли раскрыл частную медицинскую информацию Новака раньше самого Новака? Невероятно, если у него был надрыв, о котором сказал Крэйг, и он доминировал на АО с такой травмой 😅».

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