Лиам Броади: «Странно, что директор Australian Open раскрыл частную медицинскую информацию Новака раньше него самого»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Крэйг Тайли Лиам Броади Теннис

Британец Лиам Броади отреагировал на слова директора Australian Open Крэйга Тайли о травме Новака Джоковича.

На этой неделе Тайли рассказал, что серб выиграл «Большой шлем» с трехсантиметровым надрывом мышцы задней поверхности бедра.

Броади написал: «Что думаете?»

У него спросили: «В чем смысл вашего вопроса, Лиам? Это восхищение или сомнения? Непонятно, чего вы добиваетесь, предлагая писать комментарии, особенно от людей, у которых есть свои корыстные интересы!»

Броади ответил: «Моя сестра долгое время играла с надрывом мышцы задней поверхности бедра, я не говорю, что у Новака не было травмы.

Странно, что Крэйг Тайли раскрыл частную медицинскую информацию Новака раньше самого Новака? Невероятно, если у него был надрыв, о котором сказал Крэйг, и он доминировал на АО с такой травмой 😅».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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1 комментарий

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S.Graf
Т.е. сестра долгое(!) время играла - это вероятно, а Новак - невероятно.
Ну да, Nо1е Невероятный))))
А Крейг всего лишь сказал, что видел снимки. И после окончания АО. О травме Новак и Горан говорили ещё во время турнира.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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