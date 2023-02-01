Серена об уходе из тенниса: «Пенсия» – такое громкое слово для человека моего возраста. Не думаю, что оно мне подходит»

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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс не считает завершение теннисной карьеры выходом на пенсию.

«Я развиваюсь, потому что пенсия – это другое. Ты вешаешь на гвоздь перчатки, ракетку, уходишь из клуба, все что угодно, выключаешь компьютер, а потом просто расслабляешься, в основном наслаждаешься жизнью, а это не мой случай. Просто, на мой взгляд, «пенсия» – такое громкое слово для человека моего возраста, и я не думаю, что оно мне подходит. В любом случае, я никогда не вписывалась в рамки».

Также она поделилась, что ей трудно найти время на отдых.

«Мне так трудно расслабиться. Я не умею расслабляться. Мне нужно запланировать это в расписании (смеется). Я не шучу».

Серена Уильямс – мама. Сделала из дочки селебрити, из ее куклы – бренд, но не хочет сама учить ее теннису

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