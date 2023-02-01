Борис Беккер: «Надаль в шаге от завершения карьеры. Он сыграет в Париже, а будущее вызывает вопросы»

Бывшая первая ракетка мира высказался о смене поколений в теннисе.

«В данный момент мы наблюдаем смену поколений. Роджер Федерер уже ушел, Рафаэль Надаль, на мой взгляд, в шаге от этого. Он сыграет в Париже, а будущее вызывает вопросы. Новак Джокович точно проведет этот сезон, но если он возьмет 23-й [«Большой шлем»], а в следующем году ему исполнится 36, то это вопрос времени. Смена поколений уже идет.

Это невероятно сложное испытание. Первое – выиграть «Большой шлем», второе – представлять спорт. Благодаря Федереру, Надалю и Джоковичу у нас появилось три кумира, которые привлекают не только поклонников тенниса, но и спортивных болельщиков в целом. Это сделало наш спорт глобальнее и богаче. Вот почему у нас такие призовые и рекламные инвестиции.

Для ребят это становится серьезным вызовом: не только побеждать, но и представлять – а это уже совсем другой уровень».

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