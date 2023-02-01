Борис Беккер: «Надаль в шаге от завершения карьеры. Он сыграет в Париже, а будущее вызывает вопросы»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Борис Беккер Теннис

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер высказался о смене поколений в теннисе.

«В данный момент мы наблюдаем смену поколений. Роджер Федерер уже ушел, Рафаэль Надаль, на мой взгляд, в шаге от этого. Он сыграет в Париже, а будущее вызывает вопросы. Новак Джокович точно проведет этот сезон, но если он возьмет 23-й [«Большой шлем»], а в следующем году ему исполнится 36, то это вопрос времени. Смена поколений уже идет.

Это невероятно сложное испытание. Первое – выиграть «Большой шлем», второе – представлять спорт. Благодаря Федереру, Надалю и Джоковичу у нас появилось три кумира, которые привлекают не только поклонников тенниса, но и спортивных болельщиков в целом. Это сделало наш спорт глобальнее и богаче. Вот почему у нас такие призовые и рекламные инвестиции.

Для ребят это становится серьезным вызовом: не только побеждать, но и представлять – а это уже совсем другой уровень».

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7 комментариев

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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
Ох, рано, рано начали хоронить рафу. В прошлом году уже был "возможно, последний матч на шатрие" перед четвертьфиналом с Новаком. А потом закрыл Новака, хоть тот до конца и не вышел из каматоза после ао, ну да ладно, затем вымучил Зверя, в итоге тот вообще уже скорее всего не выйдет на тот уровень, а потом корешу в финале баранку повесил. Ну а потом, чтобы закрепить "последний матч на шатрие", ещё и в полуфинал уимблдона вышел через месяц. Так что чем критичнее положение, тем больше вероятность победы. Уже второй десяток наблюдаем.
Про закрепление последнего матча на шатрие очень рассмешило, и правда....
:D
+1
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-1
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Великий Алонсо
Надаль уже все, как сказал недавно Зверев, скорее всего после РГ и закончит. Уже старый, медленный, не думаю что он хочет быть аля Маррей, тусоваться в середине сотни.
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0
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Кавабунга Шреддоголовый
Рафу хоронили уже не один раз и он восставал из пепла раз за разом, но! Он не молодеет, становится все труднее, количество травм с годами не убывает, грунт выжимает из него все соки в сезоне каждый год. Тело уже с трудом это переваривает. Если в этом году у него не получится победить или он вылетит так, как вылетел Роджер на Уимблдоне в последний раз, то Надаль очень крепко задумается. Да даже если выиграет, то он все равно уже думает по этому поводу
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Nikolay Stavrogin
Ох, рано, рано начали хоронить рафу.
В прошлом году уже был "возможно, последний матч на шатрие" перед четвертьфиналом с Новаком. А потом закрыл Новака, хоть тот до конца и не вышел из каматоза после ао, ну да ладно, затем вымучил Зверя, в итоге тот вообще уже скорее всего не выйдет на тот уровень, а потом корешу в финале баранку повесил.
Ну а потом, чтобы закрепить "последний матч на шатрие", ещё и в полуфинал уимблдона вышел через месяц.
Так что чем критичнее положение, тем больше вероятность победы.
Уже второй десяток наблюдаем.
+5
-1
+4
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zy888.8
Надаль ещё года 2 играть будет, а может и 3. Все время как Феникс из пепла встаёт.
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0
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sashati
Какие вопросы - академия, семья, яхта..
+4
-1
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Czarn
Не помню, сколько уже хоронили Рафу, а он все играет😀 Так что, Беккер, не надо быть таким категоричным.😀
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