Тренер Соболенко о работе после победы на ТБШ: «Другой уровень ожидания, кайфа и целей. Арина и так безумный пахарь, но нужно делать все еще качественнее»

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров в интервью Sports.ru рассказал, почему сомневался, нужно ли продолжать сотрудничество.

– В прошлом году настал тот момент, когда ты сказал Арине, что ей нужен другой тренер. Когда это было и как удалось не поставить точку?

– Обычно все такие серьезные разговоры я не провожу сразу, когда что-то чувствую. Это не всегда правильно. Надо переварить день-два – и погнали разговаривать.

Диалог был из разряда «что мы с тобой делаем, что было раньше, что сейчас и что дальше, и результат – работаем или нет». Тяжело было всем, но я никогда не говорил, что ее бросаю. Просто предложил обсудить ощущения, чтобы не было такого, что мы продолжаем ездить, потому что ей просто нормально. Карьера-то недлинная.

Опять же, уже 24, а представление у всех, что 18-19, что вот-вот только пришла. Поэтому я спросил: «Не считаешь ли ты, что мы застопорились с тобой на месте и у нас не получается?»

Думаю, что эти разговоры нам двоим помогли: ты не можешь эту проблему решить, но когда ее обсуждаешь, в этом процессе начинаешь мыслить, искать ответы, и ты уже двигаешься правильно. Когда есть вопрос, но его не обсуждают, то он только увеличивается, потом все просто взрывается, все друг друга посылают и расходятся плохо.

– После победы на «Большом шлеме» что дальше?

– План – неделю немного перезарядиться, потому что будет непросто. Изначально планировали сыграть Доху, Дубай, но Доху пропустим, будем играть Дубай, наверное.

Один-два дня побезумствуем эмоционально, но потом это чистый лист, причем абсолютно новый для всех, потому что другой уровень ожидания, другой уровень кайфа и целей. Из целей, безусловно, основными будут большие турниры, «Шлемы».

Но самый главный фокус, который, я надеюсь, Арина поймала, – это процесс на себе, изменения в дисциплине. Если она начнет находить эти моменты, буквально 1-2%, это огромнейший прирост по факту. Она и так безумный пахарь, но нужно просто делать везде еще качественнее, находить вещи, которые ей помогают.

Самое главное, что мы обсудим: сейчас, да, круто, классно, «Шлем», но что мы можем сделать, чтобы ты как игрок стала еще более качественной?

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