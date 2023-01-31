Тренер Соболенко: «На Australian Open она ужинала почти всегда в номере одна, никто ее не трогал. Мы ей только приносили черешню, это была моя работа»

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров в интервью Sports.ru рассказал об общении с чемпионкой и ее рационе на турнирах.

– А как вы находите баланс с Ариной? Тренировка или матч завершен – разбегаетесь по разным углам? Даете себе возможность отдыхать друг от друга?

– Абсолютно адекватно. Есть песня у Лепса, не совсем цензурная – «######### рожи». Я в какой-то момент ей скинул, она потом показывала, что так и есть: каждый день видишь одно и то же лицо. Даже интонация начинает уже бесить со временем.

Как в любых отношениях, иногда нужен отдых. Адекватно воспринимаешь, когда видно, что человек от тебя устал. Или на турнирах сам стараешься еще меньше контактировать, потому что огромное количество эмоций выливается наружу. Так лучше мы здесь отойдем назад, дадим ей больше свободы.

Когда турниров нет, то эмоций больше, в ней больше всего бурлит, так что можем больше разговаривать, чаще вместе кушать. На этом турнире она в целом ужинала почти всегда в номере одна, никто ее не трогал. Мы ей только приносили черешню, это была моя работа.

– Арина просила именно черешню?

– Да мы просто пожираем фрукты, в Австралии немудрено. Манго, мне кажется, она съела пару килограммов, наверное.

– А как в целом во время турнира не переборщить с едой? Поесть-то все любят.

– В целом когда тренируешься до и во время турнира, ты себя ограничиваешь. Принимаешь пищу 3-4 раза в день, но основное – недоедать.

Главная проблема – вечерние пожирушки, которые называются «докинуться». Вот это должно сразу пресекаться. Она очень любит желатинки. После финала Джейсон [Стэйси, тренер по физподготовке] принес ей упаковку желатинок и сказал: «Вот на самом деле, ради чего ты играла». Она желатинку эту ждала три недели.

– Это сознательное ограничение?

– Это больше прикол. Никто ей ничего не запрещает и не ограничивает, потому что любое ограничение к хорошему никогда не приведет, но некий дефицит всегда есть, он должен быть, чтобы ты все время был готов.

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