Соболенко о слезах ее тренера после победы на Australian Open: «Был момент, когда он сказал: «Все, я больше ничего не могу тебе дать»

прокомментировала то, что ее тренер Антон Дубров плакал после ее победы на . Эти кадры ей показали во время интервью на австралийском ТВ.

«Боже мой, он плачет. Так мило.

В прошлом году был момент, когда он сказал: «Все, я больше ничего не могу тебе дать, тебе нужно искать кого-то другого». И я такая: «Нет, ты неправ. Дело не в тебе, нам просто нужно работать, и мы преодолеем эти тяжелые моменты». Поэтому он плачет.

Вообще я никогда не видела его в слезах. Но я его понимаю. Понимаю его чувства».

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