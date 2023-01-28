Соболенко о слезах ее тренера после победы на Australian Open: «Был момент, когда он сказал: «Все, я больше ничего не могу тебе дать»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что ее тренер Антон Дубров плакал после ее победы на Australian Open. Эти кадры ей показали во время интервью на австралийском ТВ.

«Боже мой, он плачет. Так мило.

В прошлом году был момент, когда он сказал: «Все, я больше ничего не могу тебе дать, тебе нужно искать кого-то другого». И я такая: «Нет, ты неправ. Дело не в тебе, нам просто нужно работать, и мы преодолеем эти тяжелые моменты». Поэтому он плачет.

Вообще я никогда не видела его в слезах. Но я его понимаю. Понимаю его чувства».  

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15 комментариев

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DeGrig
Ответ Zlatan
не сказал бы. Например ее бекхэнд вообще на другом уровне при Дуброве С форхэнда куда больше вариативности В целом игра более тактическая, а не как раньше "бей сильней, беги вперед - игра придет"
плюс она в прошлом году провела работу над своей психологической устойчивостью, начала происходящее на корте по-другому воспринимать, результаты сразу конкретно выросли.
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Olenyuksi
Никогда не была мне симпатична и всегда болел против нее как и сегодня, но не могу отметить что с начала года Арина просто в офигенной форме, пропали двойные, супер физика и нервы тоже заметно окрепли. Так что заслужено победила, поздравляю искренне, хоть и мои симпатии на стороне милашки Рыбки.
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Йенс Мустерманн
Отец народа поздравил Арину с победой )
https://t.me/pul_1/8083
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dedpihto59
Ответ Zlatan
не сказал бы. Например ее бекхэнд вообще на другом уровне при Дуброве С форхэнда куда больше вариативности В целом игра более тактическая, а не как раньше "бей сильней, беги вперед - игра придет"
Да ничего нового, первая не прошла, розыгрыш проигран!
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sashati
Ответ dedpihto59
У меня впечатление , что она играет с тем же багажом,что ей дал Турсунов, ничего нового!
Нормальная тема бывших у женщины с годами)
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Zlatan
Ответ dedpihto59
У меня впечатление , что она играет с тем же багажом,что ей дал Турсунов, ничего нового!
не сказал бы. Например ее бекхэнд вообще на другом уровне при Дуброве
С форхэнда куда больше вариативности
В целом игра более тактическая, а не как раньше "бей сильней, беги вперед - игра придет"
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dedpihto59
У меня впечатление , что она играет с тем же багажом,что ей дал Турсунов, ничего нового!
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Юлия Лукьянова
Соболенко - очень экспрессивная девушка, эмоции бьют через край. А Дубров на вид - само спокойствие и невозмутимость, наверняка ему непросто с ней работать в течение всего года практически беспрерывно. Я очень рада за Арину. Долгожданный титул ТБШ взяла-таки. Огромна в этом успехе, конечно, и заслуга Антона как тренера. Также лепту в становление Арины как топ-игрока внесли и все предыдущие ее тренеры, в том числе любимый многими Турсунов. Но, нужно признать, Дубров в очной встрече подопечных на этом турнире полностью переиграл "оппонента". Ещё раз поздравляю Арину и ее команду!
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ivan 07
Уже не может , Ариша еще и еще.
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ivanzhu90
Ответ Йенс Мустерманн
Что там по Диме-Златовласке, эксперты? ))
А что с ним? Дима отличный парень и только порадовался за бывшую подопечную.

Или ты в том плане что с ним НЕ выиграла, а без него взяла ТБШ? Ну так это теннис, такое бывает и случается постоянно.
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+17
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batterbin
Ответ copernik
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🤣🤭
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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Йенс Мустерманн
Что там по Диме-Златовласке, эксперты? ))
+4
-11
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Andre*
Он плакал от того, что ему придётся продолжать тренировать ябацьку. Бедняга, теперь с короной будет вдвойне тяжелей😂
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dimon 2.0
обожежчкиж. теперь это словесный понос мы будем читать много дней....
+2
-6
-4
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mrJerico
Тут без тату все понятно, волшебный тандем
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