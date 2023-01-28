Соболенко о слезах ее тренера после победы на Australian Open: «Был момент, когда он сказал: «Все, я больше ничего не могу тебе дать»
Арина Соболенко прокомментировала то, что ее тренер Антон Дубров плакал после ее победы на Australian Open. Эти кадры ей показали во время интервью на австралийском ТВ.
«Боже мой, он плачет. Так мило.
В прошлом году был момент, когда он сказал: «Все, я больше ничего не могу тебе дать, тебе нужно искать кого-то другого». И я такая: «Нет, ты неправ. Дело не в тебе, нам просто нужно работать, и мы преодолеем эти тяжелые моменты». Поэтому он плачет.
Вообще я никогда не видела его в слезах. Но я его понимаю. Понимаю его чувства».
Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере
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С форхэнда куда больше вариативности
В целом игра более тактическая, а не как раньше "бей сильней, беги вперед - игра придет"
Или ты в том плане что с ним НЕ выиграла, а без него взяла ТБШ? Ну так это теннис, такое бывает и случается постоянно.