Соболенко о работе с тренером Дубровым: «Он никогда меня не судил, никогда меня не давил»
Арина Соболенко рассказала, почему Антон Дубров стал тренером, с которым она выиграла «Большой шлем».
«Он никогда меня не судил, никогда меня не давил, и он меня очень хорошо знает. Он понимает меня с полуслова и знает, когда, что и как можно сказать, когда нужно накричать, а когда спокойно объяснить.
И с ним комфортно. Я вижу, что он постоянно ищет и работает. Так что он знает, как развивать мой теннис», – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.
Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского
Не позорь и не коверкай патриотический лозунг-девиз.
У лукашыстов есть свой лозунг «Любимую не отдают». Любимая - это не женщина, а целая страна в лапах синепалого властолюбца
Беларусская тигрица! Живе Беларусь!