Соболенко о работе с тренером Дубровым: «Он никогда меня не судил, никогда меня не давил»

рассказала, почему Антон Дубров стал тренером, с которым она выиграла «Большой шлем».

«Он никогда меня не судил, никогда меня не давил, и он меня очень хорошо знает. Он понимает меня с полуслова и знает, когда, что и как можно сказать, когда нужно накричать, а когда спокойно объяснить.

И с ним комфортно. Я вижу, что он постоянно ищет и работает. Так что он знает, как развивать мой теннис», – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского