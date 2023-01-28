Соболенко о работе с тренером Дубровым: «Он никогда меня не судил, никогда меня не давил»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, почему Антон Дубров стал тренером, с которым она выиграла «Большой шлем».

«Он никогда меня не судил, никогда меня не давил, и он меня очень хорошо знает. Он понимает меня с полуслова и знает, когда, что и как можно сказать, когда нужно накричать, а когда спокойно объяснить.

И с ним комфортно. Я вижу, что он постоянно ищет и работает. Так что он знает, как развивать мой теннис», – приводит слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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6 комментариев

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Tarkovski
Намёк на Турсунова?
0
0
0
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Andre*
Ответ Nazza1406
На такую особо не накричишь и не надавишь😁 Беларусская тигрица! Живе Беларусь!
Лукашисткая прикортница она, а не тигрица.
Не позорь и не коверкай патриотический лозунг-девиз.

У лукашыстов есть свой лозунг «Любимую не отдают». Любимая - это не женщина, а целая страна в лапах синепалого властолюбца
+1
-8
-7
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Hardy
Ответ Вини
Лысый мужик - это физио. Дубров был спарринг-партнером при Турсунове, а после его ухода стал тренером.
Понял, спасибо за инфо)
+2
0
+2
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Вини
Ответ Hardy
Я думал ее тренер это лысый мужик, а этот чувак вроде спарринг-партнер
Лысый мужик - это физио. Дубров был спарринг-партнером при Турсунове, а после его ухода стал тренером.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nazza1406
На такую особо не накричишь и не надавишь😁
Беларусская тигрица! Живе Беларусь!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Я думал ее тренер это лысый мужик, а этот чувак вроде спарринг-партнер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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