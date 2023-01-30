Джокович провел чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open

Теги Новак Джокович фото Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович провел чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open. Она прошла в Королевском ботаническом саду Виктории в Мельбурне.

Напомним, вчера серб стал 10-кратным чемпионом турнира, обыграв в финале Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

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6 комментариев

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Alla Tishkova
Ответ Вини
А чего Ноле не нарядили в модный австралийский бренд Zimmermann?)))
не уплачено))
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Alla Tishkova
Ответ asik91
В тему же поло и шорты, так как на улице на траве фотографируют. А вчерашняя фотосессия Соболенко...
Да, там полный фешн-капец ))))
0
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sashati
"А еще я из него ем" - к последнему фото)
+1
0
+1
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dedpihto59
Красавчик‼️надеемся увидеть, фото с числом 12 и более 👍💪!
+5
0
+5
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Вини
А чего Ноле не нарядили в модный австралийский бренд Zimmermann?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asik91
В тему же поло и шорты, так как на улице на траве фотографируют. А вчерашняя фотосессия Соболенко...
+9
-1
+8
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