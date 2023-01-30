Новак Джокович провел чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open. Она прошла в Королевском ботаническом саду Виктории в Мельбурне.

Напомним, вчера серб стал 10-кратным чемпионом турнира, обыграв в финале Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

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