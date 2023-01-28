Рыбакина о дебюте в топ-10: «Особой радости не испытываю. Целей у меня еще много»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Елены Рыбакина прокомментировала поражение в финале Australian Open и дебют в топ-10.

Она проиграла Арине Соболенко 6:4, 3:6, 4:6 и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

«Она в целом со второго сета заиграла лучше, была очень агрессивна. Мне тоже нужно было повысить уровень игры, но не удалось. Подавала не так, как хотела.

Матч был очень хороший. Может быть, если бы несколько розыгрышей сложились иначе, все бы завершилось по-другому.

В целом это был очень хороший месяц. Я проводила матчи с сильными игроками, побеждала их, физически себя отлично чувствовала, видела игровые улучшения. В целом позитивная поездка в Австралию. Надеюсь, дальнейшие турниры будут такими же».

Также Рыбакина прокомментировала то, что по итогам турнира впервые в карьере войдет в топ-10.

«Наверное, было долгое ожидание и цель – попасть в топ-10. И я каждый год была близка, но где-то не повезло – как с очками [на «Уимблдоне»], как с ковидом, потому что у меня тогда была неплохая серия.

Сейчас я вошла в топ-10, и главное – там удержаться. Особой радости не испытываю. Целей у меня еще много, и хочется их достичь».

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24 комментария

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mrs Bennet
Елене огромный респект за то,что выбила из турнира "непобедимую" Швентек,это было здорово. Арина для Лены неудобная соперница, но тем интереснее будет сезон.
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nick-basil
"Топ -10" в рейтингах без Уимблдона не распаляют воображение. Естественно. По всем параметрам девушка из топ 5
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dimon 2.0
Ответ Галымжан Кулумбаев
Если вообще смотришь теннис не гони пургу ,Лена игра на 50% не её день,
в чем заключается не день лены ??? два дня отдыха, относительно легкий полуфинал. первый сет выигран с явным преимуществом. что еще надо чтоб у лены день стал ее ?? )
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Галымжан Кулумбаев
Ответ nick-basil
В сухом остатке - не справилась с мощью Сабаленки. Арина была стабильна и просто снесла Рыбакину. Нелепо тут рассусоливать про тактику и "рисунки игры"
Если вообще смотришь теннис не гони пургу ,Лена игра на 50% не её день,
+2
-2
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LEX757
Ответ costa0545
Да действительно у неё был шанс выиграть, возможно если бы реализовала бы брейк в первом гейме второго сета, то могла бы выиграть, но всё равно молодец у неё ещё всё впереди.
Хватит ныть ,взрослые люди , Соболенко была объективно сильнее.
+2
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Vladiator88
Рыбка - умница. Из таких игр, побед и поражений, уроков из них и складывается первая ракетка мира.
+2
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nick-basil
В сухом остатке - не справилась с мощью Сабаленки. Арина была стабильна и просто снесла Рыбакину. Нелепо тут рассусоливать про тактику и "рисунки игры"
+7
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+6
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Furry
Теперь будет легче, и психологически тоже! Лена давай)))
+1
0
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AlexGooner
Ответ Вячеслав Речапов
Рыбакина чисто робот, ни эмоций, ничего интересного в принципе от неё
Я думал одного меня вымораживают абсолютно безэмоциональные люди. Но суов по минусам всех всё устраивает
+3
-3
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Hardy
Ответ dimon 2.0
рыбка так ничего и не поняла. лена, ты играла в тот теннис, который от тебя требовала саба. потому и проиграла. пересмотри матчи федерера и пойми, что без техники ты силовых атлетов не сделаешь. так и будешь вечно второй/третьей (нужное подчеркнуть)
У таких, как Соболенко, раз в 5/10 матчей ТАК все залетает, очень качественный матч она провела, но так было и будет не всегда. Впрочем, это не отменяет необходимости добавить в разнообразии Рыбакиной)
+3
0
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Hardy
Отличный турнир и несколько классных побед. Наконец-то заслуженный подъем в рейтинге, теперь и сетки будут полегче, больше сил на финальные матчи.
+11
-1
+10
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Kikir
Ответ kjma
Швентек, Осака Уимблдона не выигрывали, но...
Что но? Осака 4 турнира шлема, Швентек 3.
0
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Kikir
Ответ dimon 2.0
ну во-первых там сабы не было. а во вторых при всем уважении к рыбакиной она не дотягивает по физкомплекции к уровню сабы или серены. при этом ей явно нравится тип тенниса-долбилово. а физ.данных для такого тенниса ей не хватает. круг замкнулася.
Так что насчет вечно второй-третьей? Ну не было Соболенко на Уимблдоне и не было, с чего она вдруг определяет трушность победы? Она в 22 году вообще ничего не выиграла так-то.
+2
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kjma
Ответ dimon 2.0
ну во-первых там сабы не было. а во вторых при всем уважении к рыбакиной она не дотягивает по физкомплекции к уровню сабы или серены. при этом ей явно нравится тип тенниса-долбилово. а физ.данных для такого тенниса ей не хватает. круг замкнулася.
Серена свою физкомплекцию уже передала Остапенко
+5
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dimon 2.0
Ответ Kikir
В смысле вечно второй-третьей? Она уже Уимблдон выиграла, г-н уважаемый эксперт спорца))
ну во-первых там сабы не было. а во вторых при всем уважении к рыбакиной она не дотягивает по физкомплекции к уровню сабы или серены. при этом ей явно нравится тип тенниса-долбилово. а физ.данных для такого тенниса ей не хватает. круг замкнулася.
+4
-5
-1
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kjma
Ответ Kikir
В смысле вечно второй-третьей? Она уже Уимблдон выиграла, г-н уважаемый эксперт спорца))
Швентек, Осака Уимблдона не выигрывали, но...
+1
0
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Додик Аксель
Лене нужно прибавить в физике, на тяжёлые розыгрыши и матчи её не хватает порой. И разнообразить технический теннисный арсенал. Подачи мощные и точные, как удары на вылет при приёме не всегда проходят в том или ином матче. Удачи !
+6
-1
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tanya_1111
Шанс конечно был, но Соболенко сегодня была сильнее, если бы выиграла Лена - это было бы удачей.
+6
-1
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Kikir
Ответ dimon 2.0
рыбка так ничего и не поняла. лена, ты играла в тот теннис, который от тебя требовала саба. потому и проиграла. пересмотри матчи федерера и пойми, что без техники ты силовых атлетов не сделаешь. так и будешь вечно второй/третьей (нужное подчеркнуть)
В смысле вечно второй-третьей? Она уже Уимблдон выиграла, г-н уважаемый эксперт спорца))
+37
0
+37
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Ahmet Jan
Умничка, всё ещё впереди!
+8
0
+8
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dimon 2.0
рыбка так ничего и не поняла. лена, ты играла в тот теннис, который от тебя требовала саба. потому и проиграла. пересмотри матчи федерера и пойми, что без техники ты силовых атлетов не сделаешь. так и будешь вечно второй/третьей (нужное подчеркнуть)
+16
-18
-2
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costa0545
Да действительно у неё был шанс выиграть, возможно если бы реализовала бы брейк в первом гейме второго сета, то могла бы выиграть, но всё равно молодец у неё ещё всё впереди.
+13
0
+13
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инок
Лене большое спасибо за отличный финал и пожелания в дальнейшем побед! Ты билась достойно.
+41
-2
+39
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Вячеслав Речапов
Рыбакина чисто робот, ни эмоций, ничего интересного в принципе от неё
+6
-14
-8
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