Рыбакина о дебюте в топ-10: «Особой радости не испытываю. Целей у меня еще много»

прокомментировала поражение в финале и дебют в топ-10.

Она проиграла 6:4, 3:6, 4:6 и поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

«Она в целом со второго сета заиграла лучше, была очень агрессивна. Мне тоже нужно было повысить уровень игры, но не удалось. Подавала не так, как хотела.

Матч был очень хороший. Может быть, если бы несколько розыгрышей сложились иначе, все бы завершилось по-другому.

В целом это был очень хороший месяц. Я проводила матчи с сильными игроками, побеждала их, физически себя отлично чувствовала, видела игровые улучшения. В целом позитивная поездка в Австралию. Надеюсь, дальнейшие турниры будут такими же».

Также Рыбакина прокомментировала то, что по итогам турнира впервые в карьере войдет в топ-10.

«Наверное, было долгое ожидание и цель – попасть в топ-10. И я каждый год была близка, но где-то не повезло – как с очками [на « »], как с ковидом, потому что у меня тогда была неплохая серия.

Сейчас я вошла в топ-10, и главное – там удержаться. Особой радости не испытываю. Целей у меня еще много, и хочется их достичь».

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