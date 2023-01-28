Тренер Рыбакиной о том, что кричал на нее с трибун: «Привлечь внимание игрока непросто. Иногда мне нужно кричать, если она сбивается с пути»

Стефано Вуков, тренер , прокомментировал то, что кричал на нее во время полуфинала Australian Open.

«Во-первых, очень легко нарезать клипов и сделать что-то противоречивое. Это часть нашего спорта. Это нормально.

На трибунах 10 тысяч человек, привлечь внимание игрока непросто. Люди этого не понимают. Иногда мне нужно кричать, если она сбивается с пути. А люди пусть уже трактуют это как хотят.

В конце концов, мы просто делаем свою работу. Подсказки с трибун сейчас разрешены, и она их хорошо использует».

Также Вуков прокомментировал то, что сейчас в ложе Рыбакиной много родных и близких.

«Конечно, мы всегда рады их поддержке. Чем больше поддержки, тем лучше (улыбается).

Она привыкла сосредотачиваться на паре человек в ложе. Так что можно посадить туда 20, 30, 40, 10 000 человек, она все равно смотрит в основном на меня – чтобы получить информацию или выплеснуть напряжение. Еще смотрит на тренера по физподготовке, на физио».

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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