Тренер Рыбакиной о том, что кричал на нее с трибун: «Привлечь внимание игрока непросто. Иногда мне нужно кричать, если она сбивается с пути»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, прокомментировал то, что кричал на нее во время полуфинала Australian Open.

«Во-первых, очень легко нарезать клипов и сделать что-то противоречивое. Это часть нашего спорта. Это нормально.

На трибунах 10 тысяч человек, привлечь внимание игрока непросто. Люди этого не понимают. Иногда мне нужно кричать, если она сбивается с пути. А люди пусть уже трактуют это как хотят.

В конце концов, мы просто делаем свою работу. Подсказки с трибун сейчас разрешены, и она их хорошо использует».

Также Вуков прокомментировал то, что сейчас в ложе Рыбакиной много родных и близких.

«Конечно, мы всегда рады их поддержке. Чем больше поддержки, тем лучше (улыбается).

Она привыкла сосредотачиваться на паре человек в ложе. Так что можно посадить туда 20, 30, 40, 10 000 человек, она все равно смотрит в основном на меня – чтобы получить информацию или выплеснуть напряжение. Еще смотрит на тренера по физподготовке, на физио». 

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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1 комментарий

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sashati
Возможно, что милые с виду девушки жесткие внутри и требует соответственного обращения к себе..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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