Отец Джоковича не присутствует на финале Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Отец Новака Джоковича Срджан не пришел на финал Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Мама 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Диана присутствует в его ложе.

Ранее Срджан позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.

В пятницу Срджан пропустил полуфинал. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.

Джокович и Циципас бьются за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала

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6 комментариев

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Dym86
Ответ Iuasamotu
Папа Новака накосячил, конечно.. Запутался в параллельных мирах
Легко судить. Он из психотравмированнлго войной поколения. У него память, что русские единственные кто вписались.
+4
-1
+3
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Iuasamotu
Папа Новака накосячил, конечно.. Запутался в параллельных мирах
+1
-1
0
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Sincere
Приехать в Австралию впервые за 15 лет и не прийти на финал сына.
+10
-1
+9
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encaro_one
Подставили "казачки" серба.
+9
-3
+6
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Экспертное мнение
Титулы ТБШ для сына это все равно что в магаз за хлебом сходить, чё там смотреть то
+9
-2
+7
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Dym86
Не пустили с флагом РФ и в футболке z?
+4
-6
-2
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