Отец Джоковича не присутствует на финале Australian Open

Отец Новака Джоковича Срджан не пришел на финал Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Мама 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Диана присутствует в его ложе.

Ранее Срджан позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.

В пятницу Срджан пропустил полуфинал. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.

Джокович и Циципас бьются за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала

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