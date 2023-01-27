Сербские журналисты утверждают, что отец Джоковича не говорил «да здравствуют русские», но он все равно не придет на полуфинал Australian Open

Сербские журналисты утверждают, что отец 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича Срджан не говорил «да здравствуют русские», позируя со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России.

«Вчера я видел много неправильных переводов: Срджан Джокович говорит Živeli, ljudi, что в данном контексте переводится как «ура, ребята» и одновременно означает «до свидания», – написал Саша Озмо.

Анна Митрич добавила, что слово Russiyani, которое приписывают Джоковичу-старшему, не является сербским и в данном контексте использовалось бы скорее Ruski narod. Она призвала англоязычных журналистов при цитировании обращаться за помощью к носителям языка и объяснила, почему сербские медиа отреагировали не сразу.

«Основная причина, по которой сербская пресса не спешит реагировать на эту громкую новость, заключается в том, что мы не были на территории в течение дня. Говорю за себя: я стараюсь не писать в твиттере и ничего не публиковать, если не уверена, что достоверно изложила факты».

Организаторы Australian Open сообщили, что Джокович-старший не придет на сегодняшний полуфинал сына против Томми Пола.

«После событий, произошедших вечером среды, мы оперативно приняли меры, чтобы вместе с полицией и нашей службой безопасности удалить зачинщиков протеста с территории стадиона.

На протяжении всего турнира мы говорили с игроками и их командами о том, как важно не участвовать в каких-либо действиях, которые приводят к нарушению порядка.

Господин Срджан Джокович выпустил заявление, в котором подтвердил, что он не будет присутствовать на сегодняшнем полуфинале».

В заявлении Джокович-старший отметил: «Я здесь только для того, чтобы поддержать сына. У меня не было намерения провоцировать подобные заголовки или беспорядки.

Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей сына, чтобы отпраздновать его победу и с ними сфотографироваться. Я не хотел быть в это втянутым».

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