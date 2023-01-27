Сербские журналисты утверждают, что отец Джоковича не говорил «да здравствуют русские», но он все равно не придет на полуфинал Australian Open

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Политика Теннис

Сербские журналисты утверждают, что отец 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича Срджан не говорил «да здравствуют русские», позируя со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России.

«Вчера я видел много неправильных переводов: Срджан Джокович говорит Živeli, ljudi, что в данном контексте переводится как «ура, ребята» и одновременно означает «до свидания», – написал Саша Озмо.

Анна Митрич добавила, что слово Russiyani, которое приписывают Джоковичу-старшему, не является сербским и в данном контексте использовалось бы скорее Ruski narod. Она призвала англоязычных журналистов при цитировании обращаться за помощью к носителям языка и объяснила, почему сербские медиа отреагировали не сразу.

«Основная причина, по которой сербская пресса не спешит реагировать на эту громкую новость, заключается в том, что мы не были на территории в течение дня. Говорю за себя: я стараюсь не писать в твиттере и ничего не публиковать, если не уверена, что достоверно изложила факты».

Организаторы Australian Open сообщили, что Джокович-старший не придет на сегодняшний полуфинал сына против Томми Пола.

«После событий, произошедших вечером среды, мы оперативно приняли меры, чтобы вместе с полицией и нашей службой безопасности удалить зачинщиков протеста с территории стадиона.

На протяжении всего турнира мы говорили с игроками и их командами о том, как важно не участвовать в каких-либо действиях, которые приводят к нарушению порядка.

Господин Срджан Джокович выпустил заявление, в котором подтвердил, что он не будет присутствовать на сегодняшнем полуфинале».

В заявлении Джокович-старший отметил: «Я здесь только для того, чтобы поддержать сына. У меня не было намерения провоцировать подобные заголовки или беспорядки.

Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей сына, чтобы отпраздновать его победу и с ними сфотографироваться. Я не хотел быть в это втянутым». 

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13 комментариев

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Зорькин
Англоязычным журналистам во главе с бенушкой ротенбергом лучше знать что отец сказал по-сербски. :))
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александр модов
Ничего страшного он не сказал. Но страх каких то слов или флагов, показывает ущербность организаторов турнира.
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Ksenia RN
Свободословники ожидаемо допекли папашу.
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Картман
Отношение австралийцев к самому титулованному спортсмену АО - описывает только никчемность этой тупейшей нации.
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Atsuktuvas
Ответ JozY
Как может одно словосочетание означать "ура, ребята" и " до свидания"? И что значит тогда Russiyani??
Может же одно слово обозначать и часть человеческого тела, и возникшую жизненную ситуацию.
+6
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igolp igolp
Англосаксы в своем репертуаре)))
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Beriya
"казнить" надо тех кто это спровоцировал, почему не может до тупней дойти то, что просят организаторы!
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JozY
Как может одно словосочетание означать "ура, ребята" и " до свидания"?
И что значит тогда Russiyani??
+3
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GuillermoCoria
Почему с вокруг Джоковича и его семьи постоянно скандалы???
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IrbIS
он как только камеру увидел рожу отвернул и в сторону пошел, разгонял все этот клован местный из движения лгбт австралии, все в здравом уме понимают по обе стороны что корешиться с залдостановым это зашкавар лютейший
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cosset
а на финал собирается? или он намерен заранее проиграть битву отцов Апостолосу? :)
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Maratik1982
Не пойму почему столько шума, все же правильно сказал он
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S.Graf
ё-маё .... Теперь каждый шаг Срджана будут отслеживать и высчитывать до миллиметра. фот жеш ....
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