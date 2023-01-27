Джокович о претензиях к его отцу: «Журналисты неверно интерпретировали его слова. И он подумал, что фотографируется с кем-то из Сербии»

Теги Новак Джокович Australian Open болельщики ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что его отец позировал со зрителями, принесшими российские флаги.

– На вашем выступлении и настроении в начале матча сказалась ситуация, происходившая вокруг вашего отца последние пару дней, и его отсутствие на трибуне?

– Как и все, я видел, что произошло вчера. Очень жаль, что неверная интерпретация событий разрослась до таких масштабов. Было много разговоров с директором турнира, прессой и всеми остальными.

Конечно, это дошло и до меня. Я не знал об этом до вчерашнего вечера. Тогда, конечно, мне было неприятно это видеть.

Отец, вся моя семья и я сам пережили несколько войн в 90-е. Как отец сказал в заявлении, мы никогда не поддержим никакое насилие или войну. Мы знаем, насколько это разрушительно для семьи, для людей в любой стране.

Вот первое, что я хотел сказать.

Второе, что я хочу сказать: отец, как он сказал в заявлении, после каждого матча встречался с моими болельщиками на главной площади Australian Open, чтобы поблагодарить их за поддержку, пообщаться с ними, выразить им уважение и сфотографироваться.

Фото с ним было сделано мимоходом. Я слышал, что он сказал на видео. Он сказал: «Ура». К сожалению, некоторые журналисты неверно это интерпретировали.

Мне жаль, что ситуация так обострилась. Но я надеюсь, что люди понимают, что он совершенно не хотел поддержать какие бы то ни было военные действия и тому подобное.

Отец, как я уже говорил, проходил мимо. Вокруг было много сербских флагов. Вот что он подумал. Он подумал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Вот и все. Он пошел дальше.

Конечно, мне неприятно проходить через это, учитывая все, с чем мне пришлось столкнуться в прошлом и этом году в Австралии. Это совсем необязательно.

Я надеюсь, что люди не будут развивать эту тему, и мы сможем сосредоточиться на теннисе.

– Вы уже решили, вернется ли он на стадион в воскресенье?

– Посмотрим. Конечно, неприятно, что его не было в ложе. Это решение мы приняли вместе. Просто не знали, как все сложится.

Надеюсь, он придет. Надеюсь, он будет готов прийти на корт, потому что я хотел бы, чтобы он присутствовал на финале.

Портрет Путина, флаги ДНР и отец Джоковича – на Australian Open устроили митинг

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21 комментарий

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Helga Kl
Ответ cosset
я так поняла, что своими словами Новак выразил несогласие с военными действиями, происходящими в настоящее время. демонстрируемая атрибутика болельщиков с флагами поддерживает действия, а Новак это осуждает, тут не может быть неверного толкования позиции...плохая новость для этих болельщиков)
Так он ещё во время ЮСО (на которое его не пустили) дал большое вью модному американскому блогеру и всё внятно разжевал о своём отношении к войне, любой войне. Видели бы вы как менялось выражение лица того чувака)
Но этот не мешает ему до дрожи чувствовать русскую поэзию и любить Чайковского (этот уже от меня))
Он как-то умеет не смешивать и ставить грани.
Но а Сербию, конечно, он любит безмерно)
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cosset
Ответ Гамарджоба Генацвале
То есть человек не имеет права быть в атрибутике с флагом своей страны? Интересно, конечно.Пришел человек на теннис в белой майке, синих шортах и красных кроссовках - поддерживаешь значит, раздевайся.
вы атрибутику этих конкретных болельщиков видели? там вполне конкретный портрет и буква были обозначены на флагах и футболках.
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Дмитрий
Ответ alex savca
Слава богу что в твоей все умные а дальше нас всех и не волнует
Слава какому богу, товарищ? Уточняйте. А так, да, спасибо за умных.
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Дмитрий
Ответ Lola Lola
Рада ,что тебя ,привитого, семья умных и гармоничных людей))
Спасибо!
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Jefri AG
Подумал что фотографируется с кем-то из Сербии и его не смутило что у этого кого-то на флаге изображение Путина) Раз уж Джокович такой принципиальный как его тут рисуют, то мог бы сказать прямо: да, сфотографировался с россиянином, не вижу в этом ничего зазорного итд... но он, как обычно, вертится как уж на сковородке.
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sashati
Молодец Новак, грамотно всех разложил!
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Lola Lola
Ответ Дмитрий
У Джоковичей семейка не особо умных собралась. То с прививками закидоны, теперь вот этот примитив «неправильно интерпретировали»
Рада ,что тебя ,привитого, семья умных и гармоничных людей))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ cosset
я так поняла, что своими словами Новак выразил несогласие с военными действиями, происходящими в настоящее время. демонстрируемая атрибутика болельщиков с флагами поддерживает действия, а Новак это осуждает, тут не может быть неверного толкования позиции...плохая новость для этих болельщиков)
То есть человек не имеет права быть в атрибутике с флагом своей страны? Интересно, конечно.Пришел человек на теннис в белой майке, синих шортах и красных кроссовках - поддерживаешь значит, раздевайся.
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Йенс Мустерманн
Да сказал бы как есть, что Срджан опять был в стельку пьян. Чего столько воды налил? К тому же о слабостях его папаши к зелёному змию известно чуть ли не каждому второму интересующемуся теннисом.
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tanith
Ответ SaltyRose
Поразительно, конечно, насколько лицемерен западный мир: человек вынужден давать официальные объяснения за то, что с кем-то там сфотографировался. А мои друзья все еще думают, что на Западе свобода.
то ли дело в России
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cosset
я так поняла, что своими словами Новак выразил несогласие с военными действиями, происходящими в настоящее время. демонстрируемая атрибутика болельщиков с флагами поддерживает действия, а Новак это осуждает, тут не может быть неверного толкования позиции...плохая новость для этих болельщиков)
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Iuasamotu
Новак, может тебе болельщиков поменять, ибо они в отличии от тебя поддерживают войну и кромсание чужих территорий. Да-да тех самых преступлений, которые сербы якобы осуждают. Когда бомбили вас, вы горевали, а когда бомбят других, вы радуетесь.. Проведи там у себя в Сербии национальный опрос, ибо вы все сербы очень странно воспринимаетесь, а отсюда и проблемы с твоим имиджем.
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Stas Salesov
Ответ SaltyRose
Поразительно, конечно, насколько лицемерен западный мир: человек вынужден давать официальные объяснения за то, что с кем-то там сфотографировался. А мои друзья все еще думают, что на Западе свобода.
Особенно несчастные австралийские казаки страдают в Мельбурне от этих притеснений. Да, никто их в СИЗО не отправил на 15 суток, но каков моральный урон(((
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Sander Westerveld
Ответ SaltyRose
Да, это многие аналитики замечают, они поддерживают исключительно то, что им выгодно.
Да так на самом деле везде. Нет чёрного и белого в политике. Это грязь, где каждый действует в угоду своих интересов. Что Россия, что Запад, что Китай.
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alex savca
Ответ Дмитрий
У Джоковичей семейка не особо умных собралась. То с прививками закидоны, теперь вот этот примитив «неправильно интерпретировали»
Слава богу что в твоей все умные а дальше нас всех и не волнует
+2
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SaltyRose
Ответ Sander Westerveld
Ну поддерживает человек Россию, и что с того? Почему сербы вообще должны любить запад?Их бомбили, Косово отжали. При этом лицемерие Запада поражает : Чечня хотела независимости в 90ые,мы не давали - плохие, Косово захотело независимости - все ок, Донбасс захотел независимости - снова нельзя. Логики вообще никакой нет.
Да, это многие аналитики замечают, они поддерживают исключительно то, что им выгодно.
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Назар Игорь
Теперь уже и на "Ура" наложили санкции? Есть несколько версий происхождения этого боевого клича, самая распространëнная это от татаро-монгольского Урагх!
+1
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SaltyRose
Поразительно, конечно, насколько лицемерен западный мир: человек вынужден давать официальные объяснения за то, что с кем-то там сфотографировался. А мои друзья все еще думают, что на Западе свобода.
+12
-6
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Amused 2Death
Папка Новака конечно клиника и Юре Шарапову даст прикурить. Я еще помню его пламенные речи во время депортации типа "Новак - Спартак нового мира, революционер, "избранный", да чуть ли не сам Иисус. Я уже тогда понял, что у этого Серджана шпунтики не на винтиках. А кто помнит сколько раз он на деда Феда нападал с кулаками и воплями? Новаку потом приходилось неловко выкручиваться: "увы, таков уж мой пахан безгаечный. подкручивать уже поздно"..
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-3
+11
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Sander Westerveld
Ну поддерживает человек Россию, и что с того? Почему сербы вообще должны любить запад?Их бомбили, Косово отжали. При этом лицемерие Запада поражает : Чечня хотела независимости в 90ые,мы не давали - плохие, Косово захотело независимости - все ок, Донбасс захотел независимости - снова нельзя. Логики вообще никакой нет.
+19
-9
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Дмитрий
У Джоковичей семейка не особо умных собралась. То с прививками закидоны, теперь вот этот примитив «неправильно интерпретировали»
+7
-14
-7
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