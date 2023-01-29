Соболенко о желании стать №1: «Победа на «Большом шлеме», разумеется, не последняя цель в моем списке»

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко ответила, ставит ли цель стать первой ракеткой мира.

– Понятное дело, вы хотите насладиться моментом. А стать №1 входит в ваши планы на этот год? Вы хотели бы этого достичь?

– Конечно, как я уже говорила, у всех нас примерно одни и те же цели. Победа на «Большом шлеме», разумеется, не последняя в моем списке.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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