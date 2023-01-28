Соболенко – команде: «Вы заслуживаете этот кубок больше меня»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко поделилась первыми впечатлениями от победы на церемонии награждения.

«Извините за мой английский, меня еще потрясывает.

[Обращаясь к Билли Джин Кинг] Это такое вдохновение – получить кубок из ваших рук. Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта.

Поздравляю Елену. Ты отличный игрок, надеюсь, мы еще много раз поборемся друг с другом, предпочтительно в финалах «Больших шлемов». Поздравляю твою команду, вы такие молодцы.

Спасибо всем, кто сделал этого турнир возможным: болбоям, судьям, стрингерам, физио. Всем, кто помогал мне на этой неделе.

[Болельщикам] Спасибо вам за эту атмосферу, было так классно играть перед вами.

И конечно, моя команда. Самая сумасшедшая команда в туре. В прошлом году у нас было столько тяжелых моментов, что вы заслуживаете этот кубок больше меня. Спасибо за все, что вы для меня делаете.

Надеюсь в следующем году вернуться еще сильнее и показать теннис еще лучше!»

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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9 комментариев

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Tarkovski
Ответ dimon 2.0
ты видимо не из минска. весь город в билбордах где саба в обнимку с кукашенко призывает к новой жизни
А, ясно, тогда зашквар продолжится
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Andre*
Ответ Tarkovski
Мне интересно как Арина поведёт себя в этой ситуации - вдруг Лука захочет ей орден какой-либо вручить. Ох и дилемма у неё будет )
Конечно вручит прожжённой ябацьке. Без сомнений.
Никакой диллемы у неё не будет, ибо мозги и совесть у неё отсутствуют.
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dimon 2.0
Ответ Tarkovski
Мне интересно как Арина поведёт себя в этой ситуации - вдруг Лука захочет ей орден какой-либо вручить. Ох и дилемма у неё будет )
ты видимо не из минска. весь город в билбордах где саба в обнимку с кукашенко призывает к новой жизни
+3
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AlexNA
Ответ инок
Какой прекрасный финал! Обе были великолепны, но Арина чуть лучше. Поздравляю её с первым шлемом в карьере! Теперь у них с Рыбакиной по одному выигранному ТБШ. И у каждой есть большой потенциал, чтобы развить успех.
Уточнил бы, что прекрасный для нейтрального болельщика, для остальных тоже, кончено, но с поправкой на огромный валидол...
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Tarkovski
Ответ Andre*
Когда на приём к синепалу? Из Австралии на попутках будет добраться быстрее чем из Майями?😂
Мне интересно как Арина поведёт себя в этой ситуации - вдруг Лука захочет ей орден какой-либо вручить. Ох и дилемма у неё будет )
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dimon 2.0
Ответ Andre*
Когда на приём к синепалу? Из Австралии на попутках будет добраться быстрее чем из Майями?😂
они все любят и скучают по березкам на расстоянии. никто ни в какое полесье не к синепалому не поедет. осядет где-нить в теплой европке
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-2
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Andre*
Когда на приём к синепалу? Из Австралии на попутках будет добраться быстрее чем из Майями?😂
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0
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dimon 2.0
это фиаско братан. теперь все тренера и теннис.школы начнут накачивать девочкам бицепсы и спины, шоб яны валили по мячику как саба. интеллектуальный и технический теннис ушел со сцены вместе с федерером.
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-6
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инок
Какой прекрасный финал! Обе были великолепны, но Арина чуть лучше. Поздравляю её с первым шлемом в карьере! Теперь у них с Рыбакиной по одному выигранному ТБШ. И у каждой есть большой потенциал, чтобы развить успех.
+21
-4
+17
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