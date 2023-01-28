Соболенко – команде: «Вы заслуживаете этот кубок больше меня»

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко поделилась первыми впечатлениями от победы на церемонии награждения.

«Извините за мой английский, меня еще потрясывает.

[Обращаясь к Билли Джин Кинг] Это такое вдохновение – получить кубок из ваших рук. Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта.

Поздравляю Елену. Ты отличный игрок, надеюсь, мы еще много раз поборемся друг с другом, предпочтительно в финалах «Больших шлемов». Поздравляю твою команду, вы такие молодцы.

Спасибо всем, кто сделал этого турнир возможным: болбоям, судьям, стрингерам, физио. Всем, кто помогал мне на этой неделе.

[Болельщикам] Спасибо вам за эту атмосферу, было так классно играть перед вами.

И конечно, моя команда. Самая сумасшедшая команда в туре. В прошлом году у нас было столько тяжелых моментов, что вы заслуживаете этот кубок больше меня. Спасибо за все, что вы для меня делаете.

Надеюсь в следующем году вернуться еще сильнее и показать теннис еще лучше!»

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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