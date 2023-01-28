Соболенко о камбэке в финале AO: «Арина из прошлого распсиховалась бы после первого сета и легко бы проиграла второй»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу на Australian Open. Она обыграла Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4) и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.

«Думаю, что Арина из прошлого распсиховалась бы после первого сета и легко бы проиграла второй. Просто из-за эмоций.

Я понимала, что очень много работала, дошла до финала, и те матчи, которые я проиграла после первого сета, меня только мотивировали.

В этом матче мне нужно было ее действительно переиграть, перебороть себя. Это был тот финал, который я и хотела. Я не хотела легкой победы, когда просто кто-то распсиховался».

Также Соболенко прокомментировала то, что упустила первый матчбол двойной ошибкой.

«Я уже к с юмором к этому отношусь. Раньше я бы распсиховалась, и, наверное, 5:5 бы в итоге было. А тут я просто улыбнулась и сказала себе: никто не обещал, что будет легко, надо преодолеть себя, ты шла к этим моментам, чтобы справиться со всеми эмоциями».

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4 комментария

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mrs Bennet
Да уж, драматизма в этом финале было достаточно. После 1го сета казалось, что уже все, Арина не сможет собраться, но она сделала это. Теннис был классный. Молодцы, девушки, порадовали.
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юлия с
Наконец-то дельные мысли в голове у Арины в решающие моменты
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kyckoba
В кои-то веки был классный женский финал. Победила та, которая справилась с эмоциями, а для Арины это было сложнее, чем для Лены, так что заслуженная победа.
+8
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+8
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инок
Финал достойных друг друга соперниц был сегодня! Арина была лучше. Это следует признать. Молодец
+13
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+13
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