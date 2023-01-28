Соболенко о камбэке в финале AO: «Арина из прошлого распсиховалась бы после первого сета и легко бы проиграла второй»
Арина Соболенко прокомментировала победу на Australian Open. Она обыграла Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4) и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.
«Думаю, что Арина из прошлого распсиховалась бы после первого сета и легко бы проиграла второй. Просто из-за эмоций.
Я понимала, что очень много работала, дошла до финала, и те матчи, которые я проиграла после первого сета, меня только мотивировали.
В этом матче мне нужно было ее действительно переиграть, перебороть себя. Это был тот финал, который я и хотела. Я не хотела легкой победы, когда просто кто-то распсиховался».
Также Соболенко прокомментировала то, что упустила первый матчбол двойной ошибкой.
«Я уже к с юмором к этому отношусь. Раньше я бы распсиховалась, и, наверное, 5:5 бы в итоге было. А тут я просто улыбнулась и сказала себе: никто не обещал, что будет легко, надо преодолеть себя, ты шла к этим моментам, чтобы справиться со всеми эмоциями».
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