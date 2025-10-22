  • Спортс
3

Собкин о том, кто может прервать доминирование Синнера и Алькараса: «Все почему-то списывают со счетов Зверева, Шелтона и Дрэйпера»

Борис Собкин высказался о будущем мужского тенниса.

– Все-таки кажется, что в ближайшие пару-тройку сезонов, если с Синнером и Алькарасом ничего не случится, как минимум на основных турнирах мы еще немало финалов между ними увидим.

– Не знаю, не хочу забегать вперед. Я понимаю, как они играют, понимаю их уровень, но не берусь предсказывать будущее. Тем более что у Алькараса был спад в течение сезона, и у Синнера тоже наблюдался небольшой спад по самой игре. Все может быть. Когда-то и Джоковича никто не рассматривал. Потом к ним подключился Маррей, и все думали... А потом оказалось, что он лишь на какое-то время вошел в эту компанию и немного отстал. Тут у каждого своя судьба. Что будет в следующем году – посмотрим. Тем интереснее.

– Ну да. Всегда может какая-то даже нелепая травма карьеру испортить.

– Я сейчас не говорю про травмы или форс-мажор. Я говорю про естественное развитие игроков. Почему-то все списывают со счетов того же Сашу Зверева. У него сейчас, безусловно, спад – это понятно. И на то, я считаю, есть субъективные причины. Все почему-то забывают и списывают со счетов Шелтона, Дрэйпера, а это крепкие ребята. Они могут набрать хорошую форму и где-то, даже на «Большом шлеме», выстрелить. Поэтому давайте дождемся следующего сезона. Не хочу забегать вперед и пророчить лидерство Яннику и Карлосу на годы, – цитирует Собкина «Чемпионат».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
