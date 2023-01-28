Турсунов о критике в адрес тренера Рыбакиной: «Вы публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина»

ответил на критику в адрес тренера Елены Рыбакиной Стефано Вукова. Его критикуют за поведение во время полуфинала .

21-кратная чемпионка «Больших шлемов» Пэм Шрайвер в твиттере написала: «Я смотрю, как Рыбакина борется за второй «Шлем» за семь месяцев, и надеюсь, что она найдет тренера, который ВСЕГДА относится к ней с уважением, и не примет ничего меньшего».

Турсунов ответил: «Пэм, я уважаю вас как явление в теннисе, но в последнее время вижу от вас много спорных высказываний. Это – высшая точка.

В погоне за желанием по непонятным причинам выставлять теннисных людей злодеями вы открыто и публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина.

Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вы должны, по крайней мере, извиниться перед человеком, который во всех смыслах этого слова прекрасный тренер.

Вам повезет, если вы выйдете на такой уровень, и любому игроку повезет, если в его углу будет такой человек. Он верен своему игроку каждым атомом своего тела и души.

Очень жаль, что вы раз за разом доказываете свое нежелание видеть ничего, кроме пустых жестов».

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