Турсунов о критике в адрес тренера Рыбакиной: «Вы публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина»

Теги Дмитрий Турсунов Australian Open Эшли Барти Теннис

Дмитрий Турсунов ответил на критику в адрес тренера Елены Рыбакиной Стефано Вукова. Его критикуют за поведение во время полуфинала Australian Open.

21-кратная чемпионка «Больших шлемов» Пэм Шрайвер в твиттере написала: «Я смотрю, как Рыбакина борется за второй «Шлем» за семь месяцев, и надеюсь, что она найдет тренера, который ВСЕГДА относится к ней с уважением, и не примет ничего меньшего».

Турсунов ответил: «Пэм, я уважаю вас как явление в теннисе, но в последнее время вижу от вас много спорных высказываний. Это – высшая точка.

В погоне за желанием по непонятным причинам выставлять теннисных людей злодеями вы открыто и публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина.

Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вы должны, по крайней мере, извиниться перед человеком, который во всех смыслах этого слова прекрасный тренер.

Вам повезет, если вы выйдете на такой уровень, и любому игроку повезет, если в его углу будет такой человек. Он верен своему игроку каждым атомом своего тела и души.

Очень жаль, что вы раз за разом доказываете свое нежелание видеть ничего, кроме пустых жестов».

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9 комментариев

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costa0545
После таких слов Турсунова, его и в президенты страны можно ставить, сказал всё чётко и по делу)))
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Назар Игорь
Корректно, без хамства и оскорблений . Вот бы Губерниеву и Уткину взять пример общения с оппонентами. Но в это слабо верится. Для них главное эпатаж и скандальная известность.
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Luis Bovleck
Кто мне объяснит, как этот теннисный бездарь стал тренером? Или это вещи не взаимосвязанные? Сколько его помню, особенно в последние годы - ленивый, несосредоточенный мешок с песком на корте, эдакий увалень, кусок говна. Теперь он тренер по теннису и профессиАналом себя кличет. Фантастика просто.
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Иван Борисов
В любом случае это дело только Елены и её тренера. Если ей что-то не нравится, то она всегда может его поменять. Возможно ей и нужен такой эмоциональный тренер, чтобы взбодриться. Обычно же наоборот, девушки очень эмоциональны и им это мешает, поэтому тренер должен их успокаивать и внушать уверенность. Но Елена не похожа на большинство других теннисисток, возможно поэтому ей нужен нестандартный тренер.
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твинер без замаха
"Явление в теннисе" - это высший пилотаж. Неприятно, но докопаться невозможно.
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Furry
Молодец!
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Стэн Смит
Мощно ответил!
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Amused 2Death
Свистишь, Дима. Где без Рыбакиной был бы сам Вуков, ты так поставь вопрос. Такие таланты на дороге не валяются. Ему повезло работать с ней. А кем он был до Елены? Его кто видел, слышал когда-нибудь? Он далеко не легендарный Ник Боллетьери, что ты ему дифирамбы поешь.
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Andybio
Браво, Дмитрий!
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