Соболенко о том, почему перестала работать с психологом: «Поняла, что кроме меня самой мне никто не поможет»

Финалистка Australian Open Арина Соболенко сообщила, что перестала работать с психологом.

«Если честно, я решила отказаться от работы с психологом. Я поняла, что кроме меня самой мне никто не поможет.

Перед началом сезона я сказала своему психологу: «Послушайте, я чувствую, что должна сама со всем справиться, потому что каждый раз, когда я жду, что кто-то решит мою проблему, она не решается. Я просто должна взять на себя ответственность, и с этим смириться».

С тех пор я больше не работаю с психологом. Я и есть мой психолог (смех)».

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