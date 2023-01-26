Соболенко о том, почему перестала работать с психологом: «Поняла, что кроме меня самой мне никто не поможет»

Теги Australian Open WTA психология Арина Соболенко Теннис

Финалистка Australian Open Арина Соболенко сообщила, что перестала работать с психологом.

«Если честно, я решила отказаться от работы с психологом. Я поняла, что кроме меня самой мне никто не поможет.

Перед началом сезона я сказала своему психологу: «Послушайте, я чувствую, что должна сама со всем справиться, потому что каждый раз, когда я жду, что кто-то решит мою проблему, она не решается. Я просто должна взять на себя ответственность, и с этим смириться».

С тех пор я больше не работаю с психологом. Я и есть мой психолог (смех)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Кроме себя самой, ей помогает Бог, Ангел Хранитель, который слышит молитвы её отца и помогает с Небес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LEX757
А так можно было?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Но приходится платить самой себе, дорого!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Typizza
И вот я в финале АО!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий