Соболенко по итогам Australian Open станет №2, Рыбакина дебютирует в топ-10
Арина Соболенко по итогам Australian Open вернется на наивысшую в своей карьере вторую строчку рейтинга.
Елена Рыбакина, впервые вышедшая в финал австралийского «Большого шлема», дебютирует в топ-10. Она вытеснит оттуда Веронику Кудерметову.
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Рыбакина: Коллинз (финалистка ао 22), Швентек( фаворит По и #1), Остапенко (шлемница), Азаренко (дважды победитель По)
Соболенко: Мертенс, Бенчич, Векич, Линетт.
Была бы справедливость - шлем Рыбакиной.
Только жаль, что обе не могут победить.