Соболенко по итогам Australian Open станет №2, Рыбакина дебютирует в топ-10

Арина Соболенко по итогам Australian Open вернется на наивысшую в своей карьере вторую строчку рейтинга.

Елена Рыбакина, впервые вышедшая в финал австралийского «Большого шлема», дебютирует в топ-10. Она вытеснит оттуда Веронику Кудерметову.

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