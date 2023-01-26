Соболенко по итогам Australian Open станет №2, Рыбакина дебютирует в топ-10

Теги рейтинги WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко по итогам Australian Open вернется на наивысшую в своей карьере вторую строчку рейтинга.

Елена Рыбакина, впервые вышедшая в финал австралийского «Большого шлема», дебютирует в топ-10. Она вытеснит оттуда Веронику Кудерметову.

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23 комментария

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Нариман Тажи
Ответ nnp165
Ну вот не нашли. У казахов лучше финансирование.
Самое главное она играет на уровне! Остальное вторично,согласитесь.
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твинер без замаха
Ответ Dym86
Сетка соперниц с 3 круга: Рыбакина: Коллинз (финалистка ао 22), Швентек( фаворит По и #1), Остапенко (шлемница), Азаренко (дважды победитель По) Соболенко: Мертенс, Бенчич, Векич, Линетт. Была бы справедливость - шлем Рыбакиной.
Все от сегодняшней формы зависит. Кенин, Стивенс, Андрееску - очень скрытая угроза) Проще все, кто Швентек прошёл тому и шлем.
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nnp165
Ответ Матвей Суицидин
Это все отмазки чиновников. Тарпищев 30 лет теннисом руководит. Надо было найти деньги и поддержать обоих, еще хотя бы пару лет пока они не выйдут на самоокупаемость.
Ну вот не нашли. У казахов лучше финансирование.
+1
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Оскар Муравьев
Рыбакина с 2018 года только Казахстан представляет
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Dym86
Ответ Dmitry Vasilchenko
Дед, ну как ты мог профукать ее?! А теперь еще «продуктом» обзываешь.
Хорошо что так получилось, иначи не Уима 22 не финала ао23
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Dym86
Ответ nick-basil
По мощи - две супер-теннисистки. Рост 182-184 ... Не смотря на личные встречи, вижу в преимуществах у Рыбакиной подачу и более умную игру. Соболенка до финала просто сносила мощью... Ну и победу Рыбакиной над Святек надо иметь в виду... Святек №1 по всем параметрам на сегодня
Сетка соперниц с 3 круга:
Рыбакина: Коллинз (финалистка ао 22), Швентек( фаворит По и #1), Остапенко (шлемница), Азаренко (дважды победитель По)
Соболенко: Мертенс, Бенчич, Векич, Линетт.

Была бы справедливость - шлем Рыбакиной.
+9
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+9
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Lola Lola
Ответ nick-basil
По мощи - две супер-теннисистки. Рост 182-184 ... Не смотря на личные встречи, вижу в преимуществах у Рыбакиной подачу и более умную игру. Соболенка до финала просто сносила мощью... Ну и победу Рыбакиной над Святек надо иметь в виду... Святек №1 по всем параметрам на сегодня
она молодец среди.. Елена поставила её на место_
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LEX757
Ответ Makaveli The-Don-Killuminati
Круто, дважды финалист Шлема только-только в 10 заползет. Как там дела у гречки? Или кто там еще посредственность в топе
Она между шлемами ничего не показала,вылетала в 1-2 круге, на уиме очков не дали.
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ДоминаторТенниса
Ну вот, Арина играла собрано и ответственно, это совершенно другая Арина нежели в 2022 году. Подача на уровне, двойных мало, форхенд хорош (как тут сказали по уровню мужского тура), бэкхенд тоже хорош. Удар справа даже получше, чем у Рыбакиной.
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Матвей Суицидин
Ответ nnp165
Потому как был выбор между Потаповой и Рыбакиной, поддерживать обеих не было средств. А по состоянию дел на тот момент выбор Потаповой был оправдан. Предугадать что так будет дальше, ну не угадали
Это все отмазки чиновников. Тарпищев 30 лет теннисом руководит. Надо было найти деньги и поддержать обоих, еще хотя бы пару лет пока они не выйдут на самоокупаемость.
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+5
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S.Graf
Ответ dukenukem
Казахстан против Беларуси )
Для меня это не имеет значения :о)
+4
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Makaveli The-Don-Killuminati
Круто, дважды финалист Шлема только-только в 10 заползет. Как там дела у гречки? Или кто там еще посредственность в топе
+6
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+6
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nick-basil
По мощи - две супер-теннисистки. Рост 182-184 ... Не смотря на личные встречи, вижу в преимуществах у Рыбакиной подачу и более умную игру. Соболенка до финала просто сносила мощью... Ну и победу Рыбакиной над Святек надо иметь в виду... Святек №1 по всем параметрам на сегодня
+3
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dukenukem
Ответ S.Graf
Лучший женский финал Шлема, какой только можно представить! И даже пожелать)))) Только жаль, что обе не могут победить.
Казахстан против Беларуси )
+3
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nick-basil
Рыбакина "по турнирным заслугам" №2 - Уимблдон не считался , но мы то понимаем что к чему.
+6
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+5
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nnp165
Ответ Dmitry Vasilchenko
Дед, ну как ты мог профукать ее?! А теперь еще «продуктом» обзываешь.
Потому как был выбор между Потаповой и Рыбакиной, поддерживать обеих не было средств. А по состоянию дел на тот момент выбор Потаповой был оправдан. Предугадать что так будет дальше, ну не угадали
+3
0
+3
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Кагов
Прекрасный финал, финал мечты! Кто бы не выиграл!
+9
-1
+8
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генгбенг
Ответ Dmitry Vasilchenko
Дед, ну как ты мог профукать ее?! А теперь еще «продуктом» обзываешь.
Шамиль непрочувствовал
+1
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Sasha Fedorchuk
Ответ Dmitry Vasilchenko
Дед, ну как ты мог профукать ее?! А теперь еще «продуктом» обзываешь.
во сколько лет, будете Россиянкой она уехала играть за другую страну?
0
-1
-1
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Hardy
Ответ Dmitry Vasilchenko
Дед, ну как ты мог профукать ее?! А теперь еще «продуктом» обзываешь.
Не факт, что у нас бы она добилась таких успехов
+24
-1
+23
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S.Graf
Лучший женский финал Шлема, какой только можно представить! И даже пожелать))))
Только жаль, что обе не могут победить.
+14
-5
+9
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Julian Slink
Заслуженно! По игре как минимум топ-5 прямо сейчас! Ждем титула от Рыбки
+26
-1
+25
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Dmitry Vasilchenko
Дед, ну как ты мог профукать ее?! А теперь еще «продуктом» обзываешь.
+27
-3
+24
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