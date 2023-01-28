Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева о том, пойдет ли на женский финал: «Не понимаю, почему организаторы не могут дать мне билеты»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Алина Корнеева Теннис

Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева ответила, будет ли смотреть женский финал с трибун. Титул разыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

«Я бы хотела, но у меня нет билетов. Не понимаю, почему организаторы Australian Open не могут дать мне билеты. Но если дадут, я пойду. А так посмотрю по телевизору».

Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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28 комментариев

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dimon 2.0
купить не пробовала ?? в кассе ??
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nick-basil
Дадут. Надо знать где брать просто
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Alex19
Ответ ecopromo
А зачем ей ночь с 60 летним старпером?
Попробуйте развить мысль.
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justbored
Ответ mrs Bennet
Иногда и в публичных можно много чело уловить. Я очень болела за Лену на прошлом Уиме, но после ее высказываний перестала.
Аналогично.
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mrs Bennet
Ответ justbored
*публичных ассоциаций.
Иногда и в публичных можно много чело уловить.
Я очень болела за Лену на прошлом Уиме, но после ее высказываний перестала.
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mrs Bennet
Ответ ivan 07
Ну если так ,стоило бы чемпионке дать билет. Лена землячку могла бы позвать в свою ложу.
Землячка? Чемпионка юниоров из Казахстана? Лена последнее время открещивается от всего российского..
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justbored
Ответ ecopromo
Казахстанский паспорт отменяет землячество?
Нет, ну если вам нравится так думать о ней, не смею запрещать.
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ecopromo
Ответ justbored
Ха. Ха. Рыбакина кажется четко обозначила свою позицию, пошуршав казахстанским паспортом на пресс-конференции и отказавшись от любых ассоциаций с Россией.
Казахстанский паспорт отменяет землячество?
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ecopromo
Ответ Alex19
Не пойму: она ночь с Брэдом Питтом попросила или какие-то гребаные билеты?
А зачем ей ночь с 60 летним старпером?
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ecopromo
Надеюсь хоть наших финалисток в Казахстан не отправят
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Йенс Мустерманн
Интересный факт: Алина – дочь бронзового призёра Олимпийских игр-2008 по волейболу Александра Корнеева🥉 Сказала, что особо не нервничала. Могла сняться по ходу второго сета из-за повреждения ноги и растяжения мышц живота, но выдержала этот сумасшедший финал. Ещё момент: когда шла по чемпионскому коридору Арены Рода Лэйвера, подумала: «Моя фамилия будет здесь»

Мирра тренируется в Каннах, там же, где и сестра Эрика, где и Варвара Грачёва. И Мирре, и Алине из-за ограничений по возрасту можно сыграть только 10 турниров WTA в году, поэтому пока по большей части в юниорском разряде. Но обе уже собираются выходить на профессиональный уровень. Удачи девчонкам

Корнеева тренируется на «Спартаке», там же, где начинала и 🇰🇿Рыбакина
https://t.me/GameSetMaxx/1438
+7
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Leo Bonart
Ответ Alex19
Видимо, не в этом году. На WTA в новости ни разу не упомянута национальность ни одной из финалисток. Такие дела.
Видимо не для всех паспортов
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Grads
Ответ ivan 07
Ну если так ,стоило бы чемпионке дать билет. Лена землячку могла бы позвать в свою ложу.
А Казахстану это надо?
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Alex19
Ответ Ага Бг
Это к тому почему она сама купить не может, у организаторов безусловно квота для своих есть, куда посадить можно
Видимо, не в этом году. На WTA в новости ни разу не упомянута национальность ни одной из финалисток. Такие дела.
+1
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Ага Бг
Ответ Alex19
Вообще не аргумент. Могли бы болгелом поставить.
Это к тому почему она сама купить не может, у организаторов безусловно квота для своих есть, куда посадить можно
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tanya_1111
Ответ Grads
Она не понимает.....звездой что ли себя уже считает?
Ну так-то чемпионка, этого турнира.
+13
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Alex19
Ответ Grads
Она не понимает.....звездой что ли себя уже считает?
Не пойму: она ночь с Брэдом Питтом попросила или какие-то гребаные билеты?
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-2
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Alex19
Ответ Ага Бг
да там билеты раскуплены все на год вперед
Вообще не аргумент. Могли бы болгелом поставить.
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justbored
Ответ Макс Андреев
Конечно отказалась от ассоциации с Россией, кроме того что живёт в Москве и является гражданкой России имея двойное гражданство😂
*публичных ассоциаций.
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Макс Андреев
Ответ justbored
Ха. Ха. Рыбакина кажется четко обозначила свою позицию, пошуршав казахстанским паспортом на пресс-конференции и отказавшись от любых ассоциаций с Россией.
Конечно отказалась от ассоциации с Россией, кроме того что живёт в Москве и является гражданкой России имея двойное гражданство😂
+7
0
+7
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Grads
Она не понимает.....звездой что ли себя уже считает?
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-11
-7
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Grads
Почему-то из юниорских чемпионов редко получаются чемпионы во взрослых.
+2
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LEX757
Ответ ivan 07
Ну если так ,стоило бы чемпионке дать билет. Лена землячку могла бы позвать в свою ложу.
Потом в прессе раздуют, представляю заголовки .
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LEX757
Я так понимаю мне тоже собирается билет давать.
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justbored
Ответ ivan 07
Ну если так ,стоило бы чемпионке дать билет. Лена землячку могла бы позвать в свою ложу.
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