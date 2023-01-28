Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева о том, пойдет ли на женский финал: «Не понимаю, почему организаторы не могут дать мне билеты»

Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева ответила, будет ли смотреть женский финал с трибун. Титул разыграют и .

«Я бы хотела, но у меня нет билетов. Не понимаю, почему организаторы Australian Open не могут дать мне билеты. Но если дадут, я пойду. А так посмотрю по телевизору».

Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»

Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн

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