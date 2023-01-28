Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева о том, пойдет ли на женский финал: «Не понимаю, почему организаторы не могут дать мне билеты»
Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева ответила, будет ли смотреть женский финал с трибун. Титул разыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко.
«Я бы хотела, но у меня нет билетов. Не понимаю, почему организаторы Australian Open не могут дать мне билеты. Но если дадут, я пойду. А так посмотрю по телевизору».
Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»
Рыбакина и Соболенко – в финале Australian Open. Онлайн
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Я очень болела за Лену на прошлом Уиме, но после ее высказываний перестала.
Мирра тренируется в Каннах, там же, где и сестра Эрика, где и Варвара Грачёва. И Мирре, и Алине из-за ограничений по возрасту можно сыграть только 10 турниров WTA в году, поэтому пока по большей части в юниорском разряде. Но обе уже собираются выходить на профессиональный уровень. Удачи девчонкам
Корнеева тренируется на «Спартаке», там же, где начинала и 🇰🇿Рыбакина
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