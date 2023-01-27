Джокович вышел в 10-й финал Australian Open. Во всех предыдущих он взял титулы
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл Томми Пола в полуфинале Australian Open – 7:5, 6:1, 6:2.
С учетом концовки прошлого сезона он одержал 16-ю победу подряд.
Джокович вышел в 10-й финал австралийского «Большого шлема» – все предыдущие он выиграл. В целом это будет его 33-й финал на ТБШ, он обновил свой же рекорд.
За титул Джокович поборется со Стефаносом Циципасом, которого уже обыгрывал в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда Джокович ушел с 0:2 по сетам. Общий счет в личных встречах 10:2 в его пользу.
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Причём грек проиграл сербу 8 последних встреч подряд.
Теннис и Джокович давно уже стали словами-синонимами. В теннис играют многие, а побеждает Джокович - это еще одна очень точная фраза.
ему и в финале!
Теперь у Новака 27.
Два любимых игрока прошлого и настоящего, красавцы.
Надеюсь, в финале закрепит.