Джокович вышел в 10-й финал Australian Open. Во всех предыдущих он взял титулы

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Томми Пол Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл Томми Пола в полуфинале Australian Open – 7:5, 6:1, 6:2.

С учетом концовки прошлого сезона он одержал 16-ю победу подряд.

Джокович вышел в 10-й финал австралийского «Большого шлема» – все предыдущие он выиграл. В целом это будет его 33-й финал на ТБШ, он обновил свой же рекорд.

За титул Джокович поборется со Стефаносом Циципасом, которого уже обыгрывал в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда Джокович ушел с 0:2 по сетам. Общий счет в личных встречах 10:2 в его пользу.

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26 комментариев

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Влад Кабалов
Пожелаю Новаку страйк- 10 из 10! А если бы не прошлогодняя хрень, он мог идти и за 11 титулом на АО.
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TennisForever
Большой удачи греку,выиграй уже БШ!
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Валерий Козлов
Ответ nicckk
Ну и какие тут шансы у Стёпки-философа?
Шансы есть, бедро называется
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Валерий Козлов
Ответ Alex Mahone21
Интересно сейчас фанаты Джоковича будут говорить о халявной сетке Надаля в 22 году,или это другое?😏😏😏До финала ни одного достойного соперника,и в финале постоянный клиент)
Не, не, Рафа безусловно Велик, он успешнее самого Федерера, но Новак , это Император, он есть хозяин Федалей ( как то так)
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Mr@k
по идее выиграет Джок, но без борьбы не будет точно да и Цыпа настроен
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Valery24
Ответ Мандалай
За титул Джокович поборется со Стефаносом Циципасом, которого уже обыгрывал в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда Джокович ушел с 0:2 по сетам. Общий счет в личных встречах 10:2 в его пользу. ------------------------------------- Причём грек проиграл сербу 8 последних встреч подряд.
Последние 10 встреч проиграл
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Мандалай
За титул Джокович поборется со Стефаносом Циципасом, которого уже обыгрывал в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда Джокович ушел с 0:2 по сетам. Общий счет в личных встречах 10:2 в его пользу.
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Причём грек проиграл сербу 8 последних встреч подряд.
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Jurijs isajevs
Ответ Юлия Лукьянова
Не перестаю восхищаться гениальному мастерству Новака, его спортивному долголетию. Вроде бы в соперниках у него игроки в расцвете сил, очень талантливые и не очень, профессионалы, посвящающие всего себя теннису - но против уже возрастного Джоковича зачастую выходят обреченными, буквально всё валится из ракетки. Возможно, магия имени Новака тоже играет роль). Теннис и Джокович давно уже стали словами-синонимами. В теннис играют многие, а побеждает Джокович - это еще одна очень точная фраза.
Предыдущая фраза уже не актуальна.
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Dmitry Aqf
Ответ nicckk
Ну и какие тут шансы у Стёпки-философа?
Вот ведь насколько разные игроки в молодости. Степан весь нагруженный на серьезных щщах, а Джок был забавным веселым парнем.
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Юлия Лукьянова
Не перестаю восхищаться гениальному мастерству Новака, его спортивному долголетию. Вроде бы в соперниках у него игроки в расцвете сил, очень талантливые и не очень, профессионалы, посвящающие всего себя теннису - но против уже возрастного Джоковича зачастую выходят обреченными, буквально всё валится из ракетки. Возможно, магия имени Новака тоже играет роль).
Теннис и Джокович давно уже стали словами-синонимами. В теннис играют многие, а побеждает Джокович - это еще одна очень точная фраза.
+17
-1
+16
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Alex Morhan
Ответ Alex Mahone21
Интересно сейчас фанаты Джоковича будут говорить о халявной сетке Надаля в 22 году,или это другое?😏😏😏До финала ни одного достойного соперника,и в финале постоянный клиент)
"Халява" Надаля - это отсутствие Новака. Например, РГ без самого Рафы. Сетка там не была легкой, но лучшего игрока конкретного турнира там не было. Да и если серьёзно, все эти разговоры больше хэйтерские, чем фанатские(в смысле своего кумира), никого это волновать не должно
+10
-1
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Верховенский1990
Новак, последний бой, он трудный самый, но ты справишься, иначе и быть не может!
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Novax Goat.kovic
Ответ Alex Mahone21
Интересно сейчас фанаты Джоковича будут говорить о халявной сетке Надаля в 22 году,или это другое?😏😏😏До финала ни одного достойного соперника,и в финале постоянный клиент)
почему не Лысый?
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Sincere
Во втором финале шлема подряд разыгрывается и 1 строчка, причем уже между другой парой игроков...
+4
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Novax Goat.kovic
Пришел Джокович и выгнал чемпиона АО2022 первым, затем финалиста, 1ю ракетку мира не пустил на турнир. Знайте свое место.
+3
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Alex Mahone21
Интересно сейчас фанаты Джоковича будут говорить о халявной сетке Надаля в 22 году,или это другое?😏😏😏До финала ни одного достойного соперника,и в финале постоянный клиент)
+5
-10
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Виталий Желтоусов
Джокович выдал отличную игру. Циципас респект за хорошую игру.
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Isa Babaev
Величавший теннисист современности, отрыв от Надаля и Федерера будет только расти
+15
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kjma
Пол. Да нет, даже не половина Джоковича
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инок
Ноле с победой и выходом в финал АО! Успеха
ему и в финале!
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Nikolay Stavrogin
Обошел рекорд ао Агасси по серии победных матчей (26).
Теперь у Новака 27.
Два любимых игрока прошлого и настоящего, красавцы.
Надеюсь, в финале закрепит.
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nicckk
Ну и какие тут шансы у Стёпки-философа?
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Ma-Tzu
Ну такую сетку и нынешний Сафин бы прошел. После двух пинт пива
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petia.subbotin
Есть какое-то ощущение, что ципа минимум сет возьмет) и ваще будет борьба
+3
-3
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внук реала
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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