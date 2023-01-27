Джокович вышел в 10-й финал Australian Open. Во всех предыдущих он взял титулы

21-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл в полуфинале – 7:5, 6:1, 6:2.

С учетом концовки прошлого сезона он одержал 16-ю победу подряд.

Джокович вышел в 10-й финал австралийского «Большого шлема» – все предыдущие он выиграл. В целом это будет его 33-й финал на ТБШ, он обновил свой же рекорд.

За титул Джокович поборется со , которого уже обыгрывал в финале « »-2021. Тогда Джокович ушел с 0:2 по сетам. Общий счет в личных встречах 10:2 в его пользу.

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