Циципас о зашаге в матче с Хачановым: «Оказалось, что был небольшой со стороны центральной линии. В теннисе это редкость»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас объяснил, почему ему трижды фиксировали зашаг в полуфинале Australian Open против Карен Хачанова.

«Оказалось, что был небольшой зашаг со стороны центральной линии между счетом 40:40 и «больше» [в восьмом гейме второго сета]. С такой точки зрения был зашаг,  в теннисе это редкость. Обычно его фиксируют, когда наступаешь на линию.

Со мной такого раньше не случалось. Я хотел использовать это тактически. Не знаю, мне кажется, система уловила совсем небольшой зашаг.

Да, я был немного расстроен, потому что у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Потом я стал действовать по-другому, и больше его не фиксировали».

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3 комментария

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goodloser
В аналогичной ситуации Сафин потребовал проверить свой зашаг на Hawk Eye. Однако в то время зашаги определяли только судьи.
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sashati
Отмазка так себе, это из-за тени)
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-5
-4
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grek087
За Джоковича!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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