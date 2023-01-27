Циципас о зашаге в матче с Хачановым: «Оказалось, что был небольшой со стороны центральной линии. В теннисе это редкость»

объяснил, почему ему трижды фиксировали зашаг в полуфинале против .

«Оказалось, что был небольшой зашаг со стороны центральной линии между счетом 40:40 и «больше» [в восьмом гейме второго сета]. С такой точки зрения был зашаг, в теннисе это редкость. Обычно его фиксируют, когда наступаешь на линию.

Со мной такого раньше не случалось. Я хотел использовать это тактически. Не знаю, мне кажется, система уловила совсем небольшой зашаг.

Да, я был немного расстроен, потому что у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Потом я стал действовать по-другому, и больше его не фиксировали».

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