Циципас о финале Australian Open: «Это матч с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Мне нравится эта цифра»
Стефанос Циципас высказался о предстоящем финале Australian Open, где поборется с Новаком Джоковичем или Томми Полом.
«Там один игрок, который провел здесь девять или 10 финалов. Я точно не знаю. И игрок моего поколения. Я вырос с Томми, много играл с ним в юниорах. Здорово видеть, что он догнал, играет полуфиналы на «Больших шлемах». Это пробуждает воспоминания».
Если Циципас возьмет титул, то станет №1 рейтинга.
«Мне нравится эта цифра. Это еще один момент, ради которого я работаю. Это финал с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Я мечтал об этом с детства.
Я близок. И я рад, что эта возможность выпала в Австралии – это место для меня много значит.
(Болельщикам). Так что вперед, ребята!»
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
Вспомнился анекдот.
- Я мечтаю снова посетить Париж.
- Вы там уже были?
- Нет, я уже мечтал.
😂😂😂