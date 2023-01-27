Циципас о финале Australian Open: «Это матч с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Мне нравится эта цифра»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Карен Хачанов Томми Пол Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас высказался о предстоящем финале Australian Open, где поборется с Новаком Джоковичем или Томми Полом.

«Там один игрок, который провел здесь девять или 10 финалов. Я точно не знаю. И игрок моего поколения. Я вырос с Томми, много играл с ним в юниорах. Здорово видеть, что он догнал, играет полуфиналы на «Больших шлемах». Это пробуждает воспоминания».

Если Циципас возьмет титул, то станет №1 рейтинга.

«Мне нравится эта цифра. Это еще один момент, ради которого я работаю. Это финал с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Я мечтал об этом с детства.

Я близок. И я рад, что эта возможность выпала в Австралии – это место для меня много значит.

(Болельщикам). Так что вперед, ребята!»

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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13 комментариев

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Lola Lola
....там один игрок...-знатно потроллил -удалось в ответ на забывчивость Новака про РГ)
+1
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+1
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Любитель побеждать
Возможность для Джока стать номером 1)
0
0
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Rus1an
Ответ SKA Rostov1992
Ну какой подающий надежды некстген ?) ему в этом году уже 25 будет. Раньше в теннисе это был уже предпенсионный возраст. Помню когда Федереру было около 27 его уже начинали на скорую пенсию отправлять) А тут 25 и до сих пор в перспективных ходит 😅
Это был сарказм :)
+5
0
+5
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SKA Rostov1992
Ответ Rus1an
Ооооо, ну если на кону в финале еще и 1-я строчка рейтинга, то Степа точно не справится с давлением. 1-й ТБШ, 1-я строчка рейтинга -- это слишком для подающего надежды некстгена :)
Ну какой подающий надежды некстген ?) ему в этом году уже 25 будет. Раньше в теннисе это был уже предпенсионный возраст. Помню когда Федереру было около 27 его уже начинали на скорую пенсию отправлять) А тут 25 и до сих пор в перспективных ходит 😅
+3
0
+3
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Игорь Брейк
22!
+
0
0
0
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kyckoba
22 в данном случае куда красивее)
+3
0
+3
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Доминик
"Я мечтал об этом с детства".

Вспомнился анекдот.
- Я мечтаю снова посетить Париж.
- Вы там уже были?
- Нет, я уже мечтал.

😂😂😂
+3
0
+3
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Ирина Чернявская
Это замечательная черта - мечтать! Благодаря ей многие уже были даже в космосе )
+4
0
+4
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Верховенский1990
Ну пусть молодой человек пока помечтает, когда-то давно я мечтал, что сборная России по футболу на ЧЕ обыграет испанцев в полуфинале, и ведь играли тогда наши шикарно, а в итоге 0-3.
+1
0
+1
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Паша Мельховский
Скорее всего 1 сет в матче возьмёт, вот и вся магия чисел )
+6
0
+6
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Игорь Брейк
22!
+17
-3
+14
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Rus1an
Ооооо, ну если на кону в финале еще и 1-я строчка рейтинга, то Степа точно не справится с давлением. 1-й ТБШ, 1-я строчка рейтинга -- это слишком для подающего надежды некстгена :)
+18
0
+18
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Nikolay Stavrogin
Значит Стефан в курсе, ,что давление не только на нём. Это хорошо)
+4
-1
+3
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