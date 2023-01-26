Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Владимир Путин Теннис

Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, позировал с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР.

Это произошло в среду после матча, в котором серб обыграл Андрея Рублева. Срджан Джокович попал на видео, в котором он был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия», державшим в руках флаг России с портретом президента Владимира Путина.

Кроме того, отходя от группы зрителей Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».

Сообщается, что организаторы турнира уже обратились к команде и семье серба с требованием воздержаться от политических высказываний.

Британская газета The Telegraph обратилась к окружению Джоковича за комментарием, но пока его не получила.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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255 комментариев

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Iva_Nova
Да твою ж дивизию! Срджан - это зло, конечно...вот зачем он приехал в Мельбурн?
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Ainsov Eternal
Ответ Великий Кукурузо
Да там работают спецслужбы из России. Найти людей с имперскими замашками, можно даже в Англии. Все богатство страны бункерный спустил на такие спецобсиирации🤦🏻‍♂️🤡😬
"даже в Англии" – самой имперской стране, где система образования феодальная от и до.
😅
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bengalsckyzh
Ответ teterechka
Спасибо, у нас своей гопоты полно.
Гопоты хватает по всему свету.
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RWMen
Ответ Pavelaznaurov
Это на словах было сказано—-на самом деле уничтожали семьями , просто никого не оставляли——-
Твои бабка с дедом пережили этот "ужас репрессий"?
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Дмитрий Шарапов
Ну хоть сегодня без либерастско-фашистских комментариев ботов в топе.
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Мишаня Кашников
Ответ Витольд Бубеный
Ты чего брат? Србија и Русија - Братска Унија!
Либерахакакол мне не брат
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RWMen
Ответ Stih
Мда, знатно батя подставил сына, Джокович теперь будет долго отмываться от такого, если вообще отмоется
От чего он должен отмываться?
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Юрий Шептухин
Ответ Alexshara
Нет не так, подтасовавыйте тут, я тоже знаю историю юг/войны и когда словенцы, хорваты и боснийцы сказали мы хотим жить отдельно (имеют право, также как жители Крыма например), то если в Словении обошлось почти без жертв, то Хорватию и Боснию Сербская армия бомбила, а авиация была только у неё, я не трогаю сребницу (там с обоих сторон вытворяли), но блокада Сараево с снайперской войной (слышали наверное), сотни т убитых, миллионы беженцев и это всё мини/имперские амбиции Сербии, и вот когда достали уже всех случились бомбёжки, кстати Милошевича свои сдали Вообщем об этом спорить можно долго, там все хороши, но делать Сербов однозначно правыми это перебор
Это все ненужные детали. У Германии и союзников был план по развалу Югославии и они его реализовали с помощью поддержки праворадикальных сил внутри югославских республик и организацию бойни между братскими народами.
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Verhovn
Ответ Капитан_Улитка
Кому? У меня отец должен был выйти на пенсию, но не вышел из-за повышения возраста. Следовательно, она не выплачивается.
Если отец старше 1967 года, то пусть бежит в собес)
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Капитан_Улитка
Ответ Young Caucasian Male
Желаю вашему отцу здоровья.
Спасибо!
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Young Caucasian Male
Ответ Капитан_Улитка
Кому? У меня отец должен был выйти на пенсию, но не вышел из-за повышения возраста. Следовательно, она не выплачивается.
Желаю вашему отцу здоровья.
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Stih
Мда, знатно батя подставил сына, Джокович теперь будет долго отмываться от такого, если вообще отмоется
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Verhovn
Ответ Боримир
Какое отношение политика к отношению между людьми. Братья братьями, но фашизм то нельзя поддерживать
Вы о фашизме мало что знаете, судя по вашим тезисам. Вы явно ангажированный субъект который топит за нацистский режим Зели. Или у вас шоры на глазах и беруши в ушах. Можете не отвечать.. С вами ясно всё.
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Капитан_Улитка
Ответ Young Caucasian Male
Пенсия до сих выплачивается.
Кому? У меня отец должен был выйти на пенсию, но не вышел из-за повышения возраста. Следовательно, она не выплачивается.
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Young Caucasian Male
Ответ ekaterina_)))
Как бы вам сказать) Джокович один из лучших теннисистов мира, его победа не будет чём-то таким вопреки:) она, скорее, будет закономерна.
Эта победа будет как раз таки вопреки, потому что его пустили на турнир в последний момент)
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ekaterina_)))
Ответ Young Caucasian Male
Я теннис не смотрю уже 2 года. Но хочу, чтобы этот турнир выиграл Джокович. Антиваксер, поддерживающий Россию. Трудно представить, какую злобу вызывает он у либерального клуба. Всё, что плохо для либералов, отлично для человечества.
Как бы вам сказать) Джокович один из лучших теннисистов мира, его победа не будет чём-то таким вопреки:) она, скорее, будет закономерна.
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Young Caucasian Male
Ответ Капитан_Улитка
Что, прости? Он поднял возраст, чтоб дети обеспечивали родителей? А что с теми деньгами, которые родители сами платили в пенсионный фонд?
Пенсия до сих выплачивается.
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Иван Лапин
Ответ кракадил
вообще-то матч был с Рублевым. а он из России. отсюда и флаг РФ. с каких пор пожелание здоровья народу - политический лозунг?
Флаг днр и буква Z это тоже поддержка рублева? Или, может, Путин большой его фанат?
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Капитан_Улитка
Ответ Young Caucasian Male
Нет. Путин традиционалист. Он поднял пенсионный возраст, чтобы дети сами обеспечивали своих родителей подольше. Это возврат к Традиции. Но радикально действовать, отменив пенсию вообще, нельзя. Он действует умно.
Что, прости? Он поднял возраст, чтоб дети обеспечивали родителей? А что с теми деньгами, которые родители сами платили в пенсионный фонд?
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Витольд Бубеный
Ответ Рагнар Лодброк
Брат твой охлобыстин коня доедает в овраге
Охлобыстин настоящий патриот России, а ты падаль продажная!
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Юрий Шептухин
Ответ Мари Хуан
Крым и Донбасс всегда будут частью Украины, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью. «Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — отметил политик. - - - Не по братушецки как-то((
А Косово не будет часть Сербии т.к. двойные стандарты продиктованные хозяевами ЕС.
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encaro_one
Ответ RWMen
Я не понимаю причем здесь блокада Боснии, война на ее территории и бомбежки Белграда? Ну поставили бы так же, как Украине оружие, наемников, но нет-сразу бомбы, кассетные, даже с ураном...вот о чем речь. Ответ на поверхности, у Белграда нет ядерной дубины...
Поставки боевых биокомаров забыл, энурезник.
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Young Caucasian Male
Ответ Капитан_Улитка
О необходимости повышения пенсионного возраста и повышения НДС объявил ВВП. Следовательно, он- либерал?)
Нет. Путин традиционалист. Он поднял пенсионный возраст, чтобы дети сами обеспечивали своих родителей подольше. Это возврат к Традиции. Но радикально действовать, отменив пенсию вообще, нельзя. Он действует умно.
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Verhovn
Ответ Боримир
Поэтому семьи сидели. Про Сталина у вас представлений никаких оказывается
Знаете как китайцы про Мао Дзедуна говорят: Мао на 70% был хороший, а на 30 плохой. Так наверное и про Сталина можно сказать. Эпоха была такая.
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Юрий Шептухин
Ответ Ербол Оспанов
Не понимаю я сербов: хорошие люди, лично общался, видели ужасы войны, зачем им все это??? Им в ЕС надо вступить и жить нормально.
Чтобы вступить в ЕС им надо предать себя и отдать Косово. Т. к. рулят двойные стандарты Косово имеет право отделиться от Сербии , а Крым нет хотя и там и там 90 % населения не желают быть в Сербии и Украине соответственно.
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