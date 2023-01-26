Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, позировал с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР.
Это произошло в среду после матча, в котором серб обыграл Андрея Рублева. Срджан Джокович попал на видео, в котором он был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия», державшим в руках флаг России с портретом президента Владимира Путина.
Кроме того, отходя от группы зрителей Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».
Сообщается, что организаторы турнира уже обратились к команде и семье серба с требованием воздержаться от политических высказываний.
Британская газета The Telegraph обратилась к окружению Джоковича за комментарием, но пока его не получила.
Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой
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