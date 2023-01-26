Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»

Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» , позировал с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР.

Это произошло в среду после матча, в котором серб обыграл . Срджан Джокович попал на видео, в котором он был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия», державшим в руках флаг России с портретом президента .

Кроме того, отходя от группы зрителей Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».

Сообщается, что организаторы турнира уже обратились к команде и семье серба с требованием воздержаться от политических высказываний.

Британская газета The Telegraph обратилась к окружению Джоковича за комментарием, но пока его не получила.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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