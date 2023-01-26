Рублев о подготовке к турнирам в зале: «По-моему, очевидно, что именно мне нужно улучшить. У меня будет достаточно времени»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев подвел личные итоги Australian Open.

– Конечно, я одержал здесь много классных побед. Как всегда, постараюсь извлечь из этого опыт и какие-то для себя уроки. По-моему, очевидно, что именно мне нужно улучшить.

Сейчас у меня достаточно времени, чтобы готовиться и работать, особенно с ребятами из моей новой команды. Возможно, перед началом турниров в зале у нас получится провести двухнедельный тренировочный цикл. Посмотрим.

Сейчас мне нужно правильно использовать это время, много работать и улучшить некоторые аспекты.

– Чувствуете ли вы, что прибавили по сравнению с прошлым или позапрошлым годом?

– Да, несомненно. Я чувствую себя лучше. И с точки зрения психологии на этом «Большом шлеме» было гораздо проще, чем на предыдущих. Конечно, я стал лучше играть и надеюсь, что смогу продолжать идти вперед. Посмотрим, как это будет получаться.

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!

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2 комментария

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Подача от ДжонниБоя
Рублю уже несколько сезонов понятно что надо улучшать,это понятно всем зрителям
но они со своим Испанским тренером всё не могут ничего улучшить

на месте стоит дрюша
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verdo
молодец, главное в эйфорию не впадать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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