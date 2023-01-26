Рублев о подготовке к турнирам в зале: «По-моему, очевидно, что именно мне нужно улучшить. У меня будет достаточно времени»
Андрей Рублев подвел личные итоги Australian Open.
– Конечно, я одержал здесь много классных побед. Как всегда, постараюсь извлечь из этого опыт и какие-то для себя уроки. По-моему, очевидно, что именно мне нужно улучшить.
Сейчас у меня достаточно времени, чтобы готовиться и работать, особенно с ребятами из моей новой команды. Возможно, перед началом турниров в зале у нас получится провести двухнедельный тренировочный цикл. Посмотрим.
Сейчас мне нужно правильно использовать это время, много работать и улучшить некоторые аспекты.
– Чувствуете ли вы, что прибавили по сравнению с прошлым или позапрошлым годом?
– Да, несомненно. Я чувствую себя лучше. И с точки зрения психологии на этом «Большом шлеме» было гораздо проще, чем на предыдущих. Конечно, я стал лучше играть и надеюсь, что смогу продолжать идти вперед. Посмотрим, как это будет получаться.
Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр
Рублеву все твердят – учись играть у сетки. И он прибавляет!
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но они со своим Испанским тренером всё не могут ничего улучшить
на месте стоит дрюша