Рублев проиграл все семь четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Шестая ракетка мира проиграл в четвертьфинале – 1:6, 2:6, 4:6.

Россиянин седьмой раз играл в 1/4 финала на «Больших шлемах» и седьмой раз потерпел поражение. На этой стадии он выиграл только два сета – у на « »-2021.

На данный момент Рублев самый высокорейтинговый игрок, не доходивший до полуфинала на ТБШ.

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