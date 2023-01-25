Рублев проиграл все семь четвертьфиналов на «Больших шлемах»
Шестая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open – 1:6, 2:6, 4:6.
Россиянин седьмой раз играл в 1/4 финала на «Больших шлемах» и седьмой раз потерпел поражение. На этой стадии он выиграл только два сета – у Марина Чилича на «Ролан Гаррос»-2021.
На данный момент Рублев самый высокорейтинговый игрок, не доходивший до полуфинала на ТБШ.
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Кстати, несмотря на поражение, Рубль теперь 5-ый в рейтинге. Снова занял свое лучшее место в карьере.
Но Андрей молодец, сетка у него была самая сложная из всех оставшихся на турнире теннисистов, хороший турнир