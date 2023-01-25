Рублев проиграл все семь четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Шестая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open – 1:6, 2:6, 4:6.

Россиянин седьмой раз играл в 1/4 финала на «Больших шлемах» и седьмой раз потерпел поражение. На этой стадии он выиграл только два сета – у Марина Чилича на «Ролан Гаррос»-2021.

На данный момент Рублев самый высокорейтинговый игрок, не доходивший до полуфинала на ТБШ.

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22 комментария

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Diyas Yessimov
Рублеву надо бы приостановить карьеру. Полгода точечно поработать с психологом если хочет выйти на чемпионский ментальный уровень.
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nnp165
1/4 БШ это объективно его уровень. 1/2 может быть разве что разово если с сеткой повезёт.
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dispersal
Ответ SKA Rostov1992
Жаль конечно, что Андрею достался худший из возможных соперников в 1/4. Любого из американцев в соседнем матче можно было обыгрывать
Ему достался лучший из возможных соперников.
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Юрий Шептухин
Ответ Антон Тимофеев
Ну, у Карена в сетке были Надаль, Медведев и Хуркач...но, все неплохо сошлось))) Что у Рублева, что у Хачанова сетка должна быть очень непростой...Карену повезло, Рублеву нет.
Надаль в сетке здесь это считай тренировка.
+1
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Антон Тимофеев
Ответ Верховенский1990
Просто рыжему пока не везет с сеткой, Хачанов уже 100 лет не обыгрывал игрока топ-10, но вышел во 2-й полуфинал на ТБШ подряд.
Ну, у Карена в сетке были Надаль, Медведев и Хуркач...но, все неплохо сошлось))) Что у Рублева, что у Хачанова сетка должна быть очень непростой...Карену повезло, Рублеву нет.
+1
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+1
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Антон Тимофеев
Если бы у сетки играл получше и бил бы в открытый корт, на 2-3 гейма больше бы взял и счет поприличнее был бы. Впрочем, условные 36 36 46 мало что бы поменяли, исход то ясен, тут без шансов.
+1
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Йенс Мустерманн
Мистер четвертьфинал )
+2
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+2
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инок
Рука не поднимается бросить камень в Рублева. Он делал всё, что мог, но Новак играл просто гениально. Его было невозможно пробить, а сам он регулярно бил по линиям.
+10
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+10
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Aporte14
Просто игрой пока не заслужил полуфинала. Не дано
+2
-2
0
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Изя опять-таки
Просто эйфория захлестнула.
+1
-1
0
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инок
Спасибо Андрею за турнир и отдельное спасибо за предыдущий матч с Руне, такие матчи стоят некоторых титулов.
+16
0
+16
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SKA Rostov1992
Жаль конечно, что Андрею достался худший из возможных соперников в 1/4. Любого из американцев в соседнем матче можно было обыгрывать
+32
0
+32
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ни первый_ни последний
амбиций на рубль, игра на копейку)
+3
-7
-4
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Антон Тимофеев
А разве игра с Чиличем была не на РГ-22?
Кстати, несмотря на поражение, Рубль теперь 5-ый в рейтинге. Снова занял свое лучшее место в карьере.
+5
0
+5
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Buharoid
Ответ Arti22
Зато он красивый
Очень спорное утверждение.
+11
-3
+8
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Пользователь Имени
К сожалению, прям совсем без шансов. Новак конечно показал уровень тенниса чемпионский.
Но Андрей молодец, сетка у него была самая сложная из всех оставшихся на турнире теннисистов, хороший турнир
+20
0
+20
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volens-docens
Хоть, конечно, сегодняшний матч мало напоминал ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, напрашивается всё же бессмертное гоголевское: "Скучно на этом свете, господа!"
0
-3
-3
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Barcelona FC
Как он сказал по время трансляции 3.14здец)
+2
0
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Когда-нибудь он выиграет в четвертьфинале, но это будет совсем другая история
+5
0
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Верховенский1990
Просто рыжему пока не везет с сеткой, Хачанов уже 100 лет не обыгрывал игрока топ-10, но вышел во 2-й полуфинал на ТБШ подряд.
+59
-2
+57
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Arti22
Зато он красивый
+6
-4
+2
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Czarn
Андрей, все ещё придёт! Новак был просто намного лучше! Держись! Победы будут!
+24
-1
+23
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