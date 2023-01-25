Рублев вернется в топ-5

Первая ракетка России Андрей Рублев в понедельник вернется в топ-5 рейтинга . Он займет пятое место.

Рублев в Мельбурне заработал 270 очков, и ему помогло то, что не защитил очки за прошлогодний титул.

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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