Рублев вернется в топ-5
Первая ракетка России Андрей Рублев в понедельник вернется в топ-5 рейтинга ATP. Он займет пятое место.
Рублев в Мельбурне заработал 270 очков, и ему помогло то, что Рафаэль Надаль не защитил очки за прошлогодний титул.
Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр
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>Играет в финалах
🤣🤣🤣
Но на фоне всяких тетеречек и маалраек - 100 процентов))
😁
Что сказать, красавица, ты этого полностью заслуживаешь:))