Рублев вернется в топ-5

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Первая ракетка России Андрей Рублев в понедельник вернется в топ-5 рейтинга ATP. Он займет пятое место.

Рублев в Мельбурне заработал 270 очков, и ему помогло то, что Рафаэль Надаль не защитил очки за прошлогодний титул.

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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36 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
Пикуешь... только про Рууда то же самое пишешь, когда он в финалах играет
>Рууд
>Играет в финалах
🤣🤣🤣
+1
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+1
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Sincere
Ответ Istianoff
Что значит Андрей не топ 5 по уровню игры? А кто топ 5? Ремесленник Рууд, позорно отлетевший в первых кругах? Оже, простите, Ольясим слившийся здесь челленджеристу? Медведев, уже год игру найти не может? Руне? Я видел его позавчера. Так, что Андрей на своем месте. Пусть прибавляет, но он заслужил все это.
Пикуешь... только про Рууда то же самое пишешь, когда он в финалах играет
0
0
0
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dedpihto59
Ответ Istianoff
Что значит Андрей не топ 5 по уровню игры? А кто топ 5? Ремесленник Рууд, позорно отлетевший в первых кругах? Оже, простите, Ольясим слившийся здесь челленджеристу? Медведев, уже год игру найти не может? Руне? Я видел его позавчера. Так, что Андрей на своем месте. Пусть прибавляет, но он заслужил все это.
Такой сейчас Топ 5🤷‍♀️
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Йенс Мустерманн
Джокович с ним справился даже чуточку быстрее, чем с Де Минауром. 2:03 против 2:06.
0
-1
-1
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Istianoff
Что значит Андрей не топ 5 по уровню игры? А кто топ 5? Ремесленник Рууд, позорно отлетевший в первых кругах? Оже, простите, Ольясим слившийся здесь челленджеристу? Медведев, уже год игру найти не может? Руне? Я видел его позавчера. Так, что Андрей на своем месте. Пусть прибавляет, но он заслужил все это.
+27
0
+27
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гилберт
Курс Рублева на выходные...
0
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0
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BIG3
Ответ Евгений Фабиянчук
Провокационный вопрос. Но на фоне всяких тетеречек и маалраек - 100 процентов))
😄😄😄
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Йенс Мустерманн
Ответ Матвей Суицидин
Рублев берет стабильностью. Сейчас опять поедет турниры 250 и 500 пылесосить как ни в чем не бывало. И в конце года снова на итоговом.
Кто-то заезжает в топ100 через челленджеры, а Рублёв в топ10 и на итоговый через водокачки )
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-2
-2
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Евгений Фабиянчук
Ответ BIG3
А ты адекватный?))))
Провокационный вопрос.
Но на фоне всяких тетеречек и маалраек - 100 процентов))
+3
0
+3
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Йенс Мустерманн
Ответ Евгений Фабиянчук
Помню, maalry писала, что очень страдает, когда кто-то двигает её "Рафачку" в рейтинге Что сказать, красавица, ты этого полностью заслуживаешь:))
Нравится не нравится, терпи моя красавица.
😁
+2
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+2
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BIG3
Ответ Евгений Фабиянчук
Соре, но она оч неадекватная((
А ты адекватный?))))
+2
-1
+1
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Евгений Фабиянчук
Ответ Sincere
Фаб, я бы попросила мою подругу не обижать 😏
Соре, но она оч неадекватная((
+2
0
+2
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Sincere
Ответ Евгений Фабиянчук
Помню, maalry писала, что очень страдает, когда кто-то двигает её "Рафачку" в рейтинге Что сказать, красавица, ты этого полностью заслуживаешь:))
Фаб, я бы попросила мою подругу не обижать 😏
0
0
0
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Антон Тимофеев
Ответ Dmitry Aqf
Я бы не сказал, что Циципас сильнее Рубля конкретно в очном противостоянии. Ципа в целом мастеровитей, но только победа там точно не гарантирована. Рублю я бы дал процентов 45.
Ну да, личка у них вроде 5-5. Забавно, надо признать.
+2
0
+2
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BIG3
Ответ Злой Евгенатор
Это не он слаб, а Новак адски силен.
Вот как раз сегодня в большей степени Андрей проиграл сам себе. Как говорится помешало очень сильное желание победить.
+2
0
+2
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Graziano
По уровню игры Андрей даже не топ 10, к сожалению. Единственное, что Андрея держит высоко в рейтинге, это здоровье.
+1
-3
-2
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GuillermoCoria
Нечего ему там делать. На сегодняшний день 10-15 места реальный рейтинг Андрея по игре. Но! Такие пассажиры в десятке, что абсолютно логично все. Статистика есть статистика.
0
-5
-5
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Furry
Ответ Dmitry Aqf
Я бы не сказал, что Циципас сильнее Рубля конкретно в очном противостоянии. Ципа в целом мастеровитей, но только победа там точно не гарантирована. Рублю я бы дал процентов 45.
65☺️
0
0
0
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volens-docens
Ответ Vedved
Внесите предложение: Новак 1 место, остальные начиная с 11)
Новак - первое место, Куако - второе 😅
+6
0
+6
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Евгений Фабиянчук
Помню, maalry писала, что очень страдает, когда кто-то двигает её "Рафачку" в рейтинге
Что сказать, красавица, ты этого полностью заслуживаешь:))
+4
-2
+2
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Dmitry Aqf
Ответ Антон Тимофеев
Ну а почему нет? До четвертьфинала на Шлеме дошел? Значит, условное 5-8 место рейтинга подтвердил. Я вам больше скажу, из тех ребят, кто вышел в четвертьфинал, Андрей явно хуже только Новака и Циципаса, и то, со Степой были бы шансы. Сложись сетка чуть иначе мог и в полуфинал-финал выйти.
Я бы не сказал, что Циципас сильнее Рубля конкретно в очном противостоянии. Ципа в целом мастеровитей, но только победа там точно не гарантирована. Рублю я бы дал процентов 45.
+1
0
+1
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Михаил Блинов
Ответ nicckk
А Джокович в понедельник вернётся в топ 1
Да если выиграет
+1
-1
0
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Сергей Носков
Ответ Злой Евгенатор
Это не он слаб, а Новак адски силен.
Одно другому не мешает.
+1
-1
0
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Сергей Носков
Ответ Великий Алонсо
И как вот такое нынче в топ-5? Это жесть, как же низко пал мужской теннис.
И кто тебя минусует? Всё по факту сказал.
+1
-2
-1
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Leo Bonart
Ответ Антон Тимофеев
Ну а почему нет? До четвертьфинала на Шлеме дошел? Значит, условное 5-8 место рейтинга подтвердил. Я вам больше скажу, из тех ребят, кто вышел в четвертьфинал, Андрей явно хуже только Новака и Циципаса, и то, со Степой были бы шансы. Сложись сетка чуть иначе мог и в полуфинал-финал выйти.
У Цыпы на этом АО с Рублевым были бы очень серьезные проблемы
+8
-1
+7
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