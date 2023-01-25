Крейчикова/Синякова — Костюк/Рузе прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Первые номера парного женского рейтинга чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии будут встречаться с украинско-румынской парой Мартой Костюк и Еленой Габриэлой Рузе. Матч состоится 27 января на стадионе Margaret Court Arena, начало не ранее 04:00 по московскому времени.

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Даже если кто-то мало знаком с парным женским теннисом, то должен знать, что чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в последние годы доминируют в парном женском теннисе. Судите сами, они действующие чемпионки Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата США и Уимблдона и только во Франции на Roland Garros они в прошлом году уступили. Кроме того, они чемпионки последней олимпиады в Токио. Правда, на кортах Мельбурн-парка в этом году сомнения в их успехе закрались. В первом круге они встречались с норвежско-американской парой Ульрикке Эйкери и Кэйтерин Харрисон. Соперницы неожиданно взяли второй сет после проигрыша в первом, но чешские теннисистки в третьей партии не оставили сомнений в исходе поединка. Затем в последующих трех матчах в общей сложности они отдали своим соперница всего двенадцать геймов, побеждая без особых проблем. Появление в полуфинале пары Костюк-Рузе совершенно неожиданное. Если украинская теннисистка Марта Костюк еще может похвастать какими-то достижениями в парном теннисе, она дважды играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции, то румынка только в прошлом году на Уимблдоне играла в первом круге и после него закончила соревнования. И вот теперь, объединившись, они уже показали феноменальный результат, впервые выйдя в полуфинал турнира Большого шлема. Конечно, им пришлось намного сложнее, нежели Крейчиковой-Синяковой. Только в первом и третьем кругах они выигрывали в двух сетах. Во втором круге они встречались с американо-австралийской парой Николь Меличар и Эллен Перес. Проиграв первый сет Костюк и Рузе во втором выиграли на тай-брейке, а затем забрали третью партию, не отдав ни одного гейма. Четвертьфинал тоже сложился непросто, там им противостояла четвертая сеяная пара австралийки Сторм Сандерс и бельгийки Элизе Мертенс, и тут тоже победа в трех сетах.

покрытие корта — хард

победы/поражения Крейчиковой/Синяковой в 2023 году — 4/0

победы/поражения Крейчиковой/Синяковой на харде — 4/0

победы/поражения Костюк/Рузе в 2023 году — 4/0

победы/поражения Костюк/Рузе на харде —4/0

Факты и статистика перед матчем Крейчикова/Синякова — Костюк/Рузе

Пара Крейчикова-Синякова на двоих выиграли шесть титулов Большого шлема и 34 различных турнира WTA. Марта Костюк никогда не поднималась в парном рейтинге выше 31 позиции, а Елена Габриэла Рузе выше 55.

Статистика личных встреч Крейчикова/Синякова — Костюк/Рузе

Ранее спортсменки между собой не встречались.

Прогноз на матч Крейчикова/Синякова — Костюк/Рузе

Крейчикова и Синякова фавориты и многократные победительницы различных турниров, но парный теннис весьма непредсказуем, и тут может случиться все что угодно. Букмекеры на стороне чешской пары, что неудивительно. Winline предлагает на победу Крейчиковой-Синяковой коэффициент 1,24, выигрыш Костюк-Рузе оценивается коэффициентом — 4,10.

Наш прогноз: чешская пара теннисисток после невнятного первого матча набрала отличный ход и должна побеждать в двух сетах.

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