Рыбакина — Азаренко прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Теннисистка Елена Рыбакина из Казахстана в полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретится с Викторией Азаренко из Беларуси. Матч состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Тот случай, когда хочется, чтобы дальше прошли обе соперницы, но так не бывает. Нейтральные болельщики могут просто наслаждаться красивым теннисом в этом матче, ну а персональным придется сильно понервничать. Елена Рыбакина во второй раз в своей карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. В прошлом году она выиграла Уимблдон и вот теперь несомненный успех в Австралии. Причем в соперницах у нее были очень сильные теннисистки. Особняком стоит матч против первой ракетки мира Иги Швентек. Да, после поражения та ссылалась на психологические проблемы и мысли о том, как бы не проиграть, но заслуг Елены это не умаляет нисколько. До этого она оказалась сильнее итальянки Элизабетты Коччаретто, словенки Кайи Юван и американки Даниэль Коллинс. В четвертьфинале многие предрекали успех Алене Остапенко из Латвии, но и здесь Елена использовала на полную мощь свой атакующий потенциал и победила в двух сетах. Виктория Азаренко показывает свой лучший теннис, будто и не было тех десять лет, которые минули с ее предыдущих побед на Австралиан Опен. И тоже будет обидно, если она проиграет, ведь ее победа стала бы очень красивой историей. Некоторые предрекали Виктории вылет уже в четвертьфинале в матче с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Ведь до этого белоруска провела два тяжелых поединка против американки Мэдисон Киз и китаянки Чжу Линь. Для победы над обеими пришлось играть все три сета. Однако неожиданно матч против Пегулы для Азаренко сложился очень легко. В первом сете она отдала сопернице четыре гейма, а во втором всего один.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Рыбакиной — 25

победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 6/2

победы/поражения Рыбакиной на харде — 6/2

рейтинг WTA Азаренко — 24

победы/поражения Азаренко в 2023 году — 7/2

победы/поражения Азаренко на харде — 7/2

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Азаренко

Елена Рыбакина удачно в последнее время играет с соперницами, стоящими выше нее в рейтинге, в десяти таких матчах она одержала семь побед. По статистике букмекеров Виктория Азаренко в трех из пяти последних поединков на харде завершила с тотал больше 20.

Статистика личных встреч Рыбакина — Азаренко

Спортсменки встречались только один раз на турнире BNP Paribas Open в США в марте прошлого года. В третьем раунде на харде Рыбакина оказалась сильнее Виктории, обыграв ее в двух сетах.

Прогноз на матч Рыбакина — Азаренко

Вообще шансы 50 на 50. Елене для успеха нужно показывать и дальше атакующий теннис, это может заставить Азаренко ошибаться. Но у той все в порядке с нервами и характером. Букмекеры считают, что Рыбакина ближе к победе. Winline предлагает на успех теннисистки из Казахстана коэффициент 1,45, выигрыш Азаренко оценивается коэффициентом — 2,75.

Наш прогноз: скорее всего понадобиться сыграть три сета, где более молодая теннисистка окажется сильнее.

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