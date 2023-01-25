Соболенко о полуфинале Australian Open: «Меня ждет настоящая проверка: смогу ли я сохранять спокойствие, как делала в прошлых матчах»

Теги Australian Open ATP Магда Линетт Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинала Australian Open против Магды Линетт.

«Она отличный игрок. В эти недели в Австралии показывает прекрасный теннис. Здорово двигается, подается, справляется с эмоциями.

Да, она отличный игрок. Будет большая битва. Очень жду этого матча».

Также она ответила, будет ли испытывать давление из-за того, что проиграла три прошлых полуфинала «Больших шлемов».

«Думаю, для меня это будет отличная проверка: смогу ли я сохранять спокойствие в решающие моменты.

Я уже была в полуфиналах, и путь к ним состоял из влетов и падений. Все это совершенно не помогало в полуфинале. Сейчас меня ждет настоящая проверка: смогу ли я сохранять спокойствие, как делала в прошлых матчах».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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8 комментариев

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costa0545
Увидим завтра, отлетит или всё таки пройдёт в финал, в общем проигрывала раньше любой теннисистке в полуфинале, сможет ли….
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Tarhitai
Ответ Rodgeras
Сохрани. Хочу финал: КазахстанvsБеларусь. А по сути русский финал.
По сути советский финал, так будет точнее.
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-2
-2
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Tarhitai
Как же хочется посмотреть финал турнира с двумя белыми флагами рядом с соперниками. Разве я многого прошу?
+5
0
+5
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Додик Аксель
Надеюсь, что Арину мы увидим в финале АО. Она на этом турнире находится в оптимальной форме и нет былых проблем с подачей.
+2
-2
0
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Svetmel
Удачи Арине
+4
-1
+3
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Bakun
Надеюсь наши девочки с Беларуси заберут))) Было бы здорово увидеть белорусский финал на территории Австралии
+8
-1
+7
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Bakun
Ответ Rodgeras
Сохрани. Хочу финал: КазахстанvsБеларусь. А по сути русский финал.
Чем он русский то? Беларусь и Казахстан играть же будут по Вашим предположениям
+3
-1
+2
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Rodgeras
Сохрани. Хочу финал: КазахстанvsБеларусь.
А по сути русский финал.
+4
-6
-2
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