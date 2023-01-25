Соболенко о полуфинале Australian Open: «Меня ждет настоящая проверка: смогу ли я сохранять спокойствие, как делала в прошлых матчах»

поделилась ожиданиями от полуфинала против .

«Она отличный игрок. В эти недели в Австралии показывает прекрасный теннис. Здорово двигается, подается, справляется с эмоциями.

Да, она отличный игрок. Будет большая битва. Очень жду этого матча».

Также она ответила, будет ли испытывать давление из-за того, что проиграла три прошлых полуфинала «Больших шлемов».

«Думаю, для меня это будет отличная проверка: смогу ли я сохранять спокойствие в решающие моменты.

Я уже была в полуфиналах, и путь к ним состоял из влетов и падений. Все это совершенно не помогало в полуфинале. Сейчас меня ждет настоящая проверка: смогу ли я сохранять спокойствие, как делала в прошлых матчах».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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