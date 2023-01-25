Соболенко о полуфинале Australian Open: «Меня ждет настоящая проверка: смогу ли я сохранять спокойствие, как делала в прошлых матчах»
Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинала Australian Open против Магды Линетт.
«Она отличный игрок. В эти недели в Австралии показывает прекрасный теннис. Здорово двигается, подается, справляется с эмоциями.
Да, она отличный игрок. Будет большая битва. Очень жду этого матча».
Также она ответила, будет ли испытывать давление из-за того, что проиграла три прошлых полуфинала «Больших шлемов».
«Думаю, для меня это будет отличная проверка: смогу ли я сохранять спокойствие в решающие моменты.
Я уже была в полуфиналах, и путь к ним состоял из влетов и падений. Все это совершенно не помогало в полуфинале. Сейчас меня ждет настоящая проверка: смогу ли я сохранять спокойствие, как делала в прошлых матчах».
Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов
А по сути русский финал.