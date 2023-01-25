Соболенко стала шестой теннисисткой, выигравшей первые четыре четвертьфинала на ТБШ

стала полуфиналисткой , обыграв – 6:3, 6:2.

Белоруска четвертый раз играла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и четвертый раз одержала победу.

До нее в Открытой эре первые четыре четвертьфинала на ТБШ выиграли только пять теннисисток:

Энн Джонс;

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За первый финал «Большого шлема» Соболенко поборется с .

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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