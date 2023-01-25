Соболенко стала шестой теннисисткой, выигравшей первые четыре четвертьфинала на ТБШ

Теги Елена Дементьева Australian Open WTA Крис Эверт Билли Джин Кинг Магда Линетт Наоми Осака Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко стала полуфиналисткой Australian Open, обыграв Донну Векич – 6:3, 6:2.

Белоруска четвертый раз играла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и четвертый раз одержала победу.

До нее в Открытой эре первые четыре четвертьфинала на ТБШ выиграли только пять теннисисток:

За первый финал «Большого шлема» Соболенко поборется с Магдой Линетт.

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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1 комментарий

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инок
Молодец Арина! Больше и сказать нечего
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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