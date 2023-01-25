Соболенко стала шестой теннисисткой, выигравшей первые четыре четвертьфинала на ТБШ
Арина Соболенко стала полуфиналисткой Australian Open, обыграв Донну Векич – 6:3, 6:2.
Белоруска четвертый раз играла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и четвертый раз одержала победу.
До нее в Открытой эре первые четыре четвертьфинала на ТБШ выиграли только пять теннисисток:
- Энн Джонс;
- Билли Джин Кинг;
- Крис Эверт;
- Елена Дементьева;
- Наоми Осака.
За первый финал «Большого шлема» Соболенко поборется с Магдой Линетт.
Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов
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