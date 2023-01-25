Плишкова о поражении от Линетт: «С некоторыми соперницами корт кажется большим, у тебя много точек, куда можно забить. Против нее такого не было»

прокомментировала поражение от в четвертьфинале – 3:6, 5:7.

– Конечно, очень разочарована результатом. По-моему, я две недели играла очень неплохо. Даже сегодня все было не то чтобы ужасно. Но она очень усложнила мне жизнь.

Она очень хорошо играла на задней линии. Я не могла найти пространство на корте, чтобы забить навылет. Подавала совсем не здорово.

– Что случилось с подачей?

– Не знаю. Иногда бывают такие дни. Последние две недели я почти во всех матчах очень хорошо подавала. Но, наверное, бывают такие дни.

Соперница тоже на это влияет, потому что она принимала многие даже очень хорошие подачи. Это добавляет давления, заставляет играть агрессивнее, и ты ошибаешься.

Мне с ней было очень тяжело. Она почти не ошибалась, ничего не отдавала просто так. И я провела не очень классный матч. Не плохой, но я точно могу лучше.

– Вы сказали, что Магда не давала вам пространства для ударов навылет. Как она это делает?

– Она очень хорошо закрывает корт, и мне казалось, что я должна играть все агрессивнее и агрессивнее. И в итоге слишком много ошибалась.

С некоторыми соперницами корт кажется большим, и у тебя много точек, куда можно забить. Против нее такого не было. Она хорошо закрывает кроссы, а когда я переводила по линии, она пробивала косо и коротко. Тактически мне было сложно играть так, как в предыдущих матчах.

Конечно, она сейчас в отличной форме. И ей нечего терять – особенно в важные моменты. На ее подаче были брейк-пойнты, которые она проводила очень хорошо. Почти не ошибалась. Нужно отдать ей должное.

Я точно могу играть лучше. С моей стороны это был далеко не лучший момент. Но иногда ты играешь так, как тебе позволяет соперница.

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