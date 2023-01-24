Лехечка о прорыве на Australian Open: «Конечно, если бы перед турниром мне кто-то сказал, что я буду в четвертьфинале, я бы точно не поверил»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Иржи Лехечка Теннис

71-я ракетка мира Иржи Лехечка поделился эмоциями от выступления на Australian Open. 21-летний чех впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». До турнира у него не было побед на «Шлемах».

– Думаю, через какое-то время мне будет намного легче размышлять, потому что сейчас мне все еще больно.

Конечно, если бы перед турниром мне кто-то сказал, что я буду в четвертьфинале, я бы точно не поверил.

Так что это горькая радость, потому что я все еще не могу наслаждаться успехом. Сейчас мне трудно сказать, насколько я всему рад.

Но, думаю, через несколько дней я переварю случившееся. Думаю, для меня это был отличный турнир. Я наслаждался пребыванием здесь, в Австралии.

Конечно, четвертьфинал – это отличный результат. Я очень рад, что в эти две недели показал достойный теннис. Я получил много опыта и смогу чему-то научиться.

– У вас был мандраж? Вы были в восторге от момента?

– У меня? Честно, мне очень понравилось. Я наслаждался публикой, ареной. Это один из самых красивых кортов в мире. Играть в четвертьфинале Australian Open на одном из самых больших стадионов мира – это большая привилегия.

Я как мог старался этим наслаждаться. Зрители были потрясающими. Меня так поддерживали. Грустно, что я не выиграл хотя бы сет, чтобы создать интригу.

Но, опять же, об этом лучше поговорить, когда я обо все подумаю.

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4 комментария

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Furry
Сейчас на 250-500 уже напрямую попадать будет, защищать ему нечего🤪. Жду в топ-20 как минимум в этом году.
0
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Матвей Суицидин
Сегодня вообще не впечатлил. Лучше бы Оде прошел и замутил с Цифрой 5 сетов. А так вышел матч уровня 1/32
+3
0
+3
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sashati
Лешечка, а если бы сказали, что другое нехорошее - поверил бы? Не Рокки короче)
0
-1
-1
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Подача от ДжонниБоя
Молодец парень

место Нового Бердыха,правда уже занял Синнер

но этот парень может быть в ТОП-50
+1
-2
-1
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