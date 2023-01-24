Лехечка о прорыве на Australian Open: «Конечно, если бы перед турниром мне кто-то сказал, что я буду в четвертьфинале, я бы точно не поверил»

71-я ракетка мира Иржи Лехечка поделился эмоциями от выступления на Australian Open. 21-летний чех впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». До турнира у него не было побед на «Шлемах».

– Думаю, через какое-то время мне будет намного легче размышлять, потому что сейчас мне все еще больно.

Конечно, если бы перед турниром мне кто-то сказал, что я буду в четвертьфинале, я бы точно не поверил.

Так что это горькая радость, потому что я все еще не могу наслаждаться успехом. Сейчас мне трудно сказать, насколько я всему рад.

Но, думаю, через несколько дней я переварю случившееся. Думаю, для меня это был отличный турнир. Я наслаждался пребыванием здесь, в Австралии.

Конечно, четвертьфинал – это отличный результат. Я очень рад, что в эти две недели показал достойный теннис. Я получил много опыта и смогу чему-то научиться.

– У вас был мандраж? Вы были в восторге от момента?

– У меня? Честно, мне очень понравилось. Я наслаждался публикой, ареной. Это один из самых красивых кортов в мире. Играть в четвертьфинале Australian Open на одном из самых больших стадионов мира – это большая привилегия.

Я как мог старался этим наслаждаться. Зрители были потрясающими. Меня так поддерживали. Грустно, что я не выиграл хотя бы сет, чтобы создать интригу.

Но, опять же, об этом лучше поговорить, когда я обо все подумаю.

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