Циципас третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open и сыграет с Хачановым

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Иржи Лехечка Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас третий раз подряд вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Иржи Лехечку – 6:3, 7:6(2), 6:4.

Для грека это девятая победа подряд – он проводит лучшее начало сезона в карьере и выиграл все девять матчей.

Теперь Циципас встретится с Кареном Хачановым (5:0 в личных встречах). 

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7 комментариев

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Dmitry Vasilchenko
Ответ Тотал Больше от Киркорова
Аргументов у Хачикяна гораздо меньше чем минусов против Циципаса Хачикян так же как и на US OPEN идёт по сетке уверенно против середняков и так же уверенно сольётся ТОПу. чего нового ты тут увидел-не понятно
Вина Карена, что сегодня был Корда, а не Медведев/Хуркач? И ему теперь что не выигрывать?
У Джоковича тоже сетка «эконом класса». И?
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Рома Карабах
Ну на Карена вроде ничего не давит, поэтому почему бы и сейчас не прервать эту обидную серию
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Dmitry Vasilchenko
С вводными понятно. Цыпа скилловее и просто выше классом(см результаты). Башка вроде тоже на месте. Опыта таких матчей тоже много больше Карена. Но. Карен сейчас в стадии роста, вместе с которой растёт и вера в себя. Для Карена даже хорошо, шо грек безоговорчный фаворит. Фаворит? На, доказывай. Чем положительно удивил Карен на этом шлеме? Было много возможностей расклеиться от упущенного преимущества. Но как он сам говорит, пересобирал себя и возвращался. Это очень важный момент. Плюс негативным эмоциям не дает плясать на корте - ракетка только в руке, ротом только радуется. После матча Карена с Медведевым я писал, что Карену не хватает какой-то изюминки в действиях, а рассчитывать на тупо перестучать любого игрока топ-10 не получится. На этом шлеме мы видим, что Карен читает мои комменты) То, чего не было в матче с Медведевым, здесь в избытке. Переводы по линии шикарные!) Но. У Цыпы третий подряд ПФ только здесь. Его класс подтвержден тем, что он как правило не сливает тем, кому не должен. Карену стиснуть в зубах эспандер и терпеть, терпеть, терпеть. Аргументы против грека есть. И арсенал их реализовать тоже. Вперед КаренДжан!
Аргументов у Хачикяна гораздо меньше чем минусов против Циципаса
Хачикян так же как и на US OPEN идёт по сетке уверенно против середняков
и так же уверенно сольётся ТОПу.
чего нового ты тут увидел-не понятно
+2
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-1
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Sawka-promakawka
На шлемах они не играли, так что у Карена будут шансы исправить статистику в 5 сетах . Воспользуется ли?
+1
0
+1
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Dmitry Vasilchenko
С вводными понятно.

Цыпа скилловее и просто выше классом(см результаты).
Башка вроде тоже на месте.
Опыта таких матчей тоже много больше Карена.

Но. Карен сейчас в стадии роста, вместе с которой растёт и вера в себя. Для Карена даже хорошо, шо грек безоговорчный фаворит. Фаворит? На, доказывай.

Чем положительно удивил Карен на этом шлеме?
Было много возможностей расклеиться от упущенного преимущества. Но как он сам говорит, пересобирал себя и возвращался. Это очень важный момент.
Плюс негативным эмоциям не дает плясать на корте - ракетка только в руке, ротом только радуется.

После матча Карена с Медведевым я писал, что Карену не хватает какой-то изюминки в действиях, а рассчитывать на тупо перестучать любого игрока топ-10 не получится.
На этом шлеме мы видим, что Карен читает мои комменты)
То, чего не было в матче с Медведевым, здесь в избытке. Переводы по линии шикарные!)

Но. У Цыпы третий подряд ПФ только здесь. Его класс подтвержден тем, что он как правило не сливает тем, кому не должен.

Карену стиснуть в зубах эспандер и терпеть, терпеть, терпеть. Аргументы против грека есть. И арсенал их реализовать тоже. Вперед КаренДжан!
+13
0
+13
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Lanapiano
Пора Карену размочить счет в личных встречах!
+8
0
+8
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Sport Gr
Пока грек не показывал потрясающего тенниса,но стабилен и с характером,для Карена это будет серьезная проверка,тем более у них личка по-моему 5:0.
+2
-1
+1
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