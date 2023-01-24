Циципас третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open и сыграет с Хачановым

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас третий раз подряд вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Иржи Лехечку – 6:3, 7:6(2), 6:4.

Для грека это девятая победа подряд – он проводит лучшее начало сезона в карьере и выиграл все девять матчей.

Теперь Циципас встретится с Кареном Хачановым (5:0 в личных встречах).

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