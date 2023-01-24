Циципас о том, как отыграл тройной брейк-пойнт у Лехечки: «Опыт. И спартанский настрой»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Иржи Лехечка Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Иржи Лехечкой в 1/4 финала Australian Open. Грек победил 6:3, 7:6(2), 6:4 и третий год подряд вышел в полуфинал австралийского «Большого шлема».

«Я сделал много… Не знаю, ощущения отличались от других матчей. Но самое важное, что я нашел решения. Это был один из самых тяжелых трехсетовых матчей.

Иржи провел очень хороший турнир, недавно вышел на высокий уровень, и я желаю ему всего самого хорошего в будущем. Потому что он прекрасный игрок. Мне пришлось справляться с ударами с другой стороны корта, которые летели намного тяжелее, намного глубже. Нужно было максимально выложиться, чтобы решить эту задачу».

Также Циципас рассказал, что помогло ему уйти с 0:40 при счете 3:3 в третьем сете.

«Опыт (смеется). И спартанский настрой», – сказал Циципас в интервью на корте.

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6 комментариев

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Shveddka
Ну ни разу не спартанец
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Вадим Сидоров
Помнится так же года 4 назад на АО он лихо отыгрывал брейк-поинты у самого Федерера.
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Ale_x_@ndro
Захотелось (с).
+2
-1
+1
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SaltyRose
Ответ Lola Lola
ой-ой-какой настрой?) Ты его на 2 головы выше) Так -проходной матч- скучный и унылый)
В данном случае размер не имеет значения :)
0
0
0
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Lola Lola
ой-ой-какой настрой?) Ты его на 2 головы выше) Так -проходной матч- скучный и унылый)
+4
-1
+3
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Жечка Дырова
This is Папа!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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