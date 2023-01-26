Где смотреть финал Australian Open 2023: во сколько матчи Елена Рыбакина – Арина Соболенко, Стефанос Циципас – Новак Джокович

В последние выходные января теннисные болельщики ждут захватывающих финальных поединков на Australian Open 2023 в мужском и женском одиночных турнирах. Решающие матчи пройдут на стадионе Rod Laver Arena 28-29 января 2023 года.

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В предыдущие годы у российских фанатов тенниса была отличная возможность смотреть матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису благодаря трансляциям на канале Eurosport, но с прошлого года этой возможности не стало. На помощь пришли тематические телеграм-каналы и группы ВКонтакте. С установкой VPN матчи Australian Open 2023 можно смотреть на различных сайтах. Один из таких http://sport28.net/, где в разделе «Теннис» можно найти прямые эфиры различных мировых телевизионных каналов.

Другая официальная и бесплатная возможность для просмотра финалов Australian Open 2023 — сайты букмекеров.

Расписание трансляций финала Australian Open 2023 по теннису

28 января

11:30. Елена Рыбакина — Арина Соболенко

29 января

11:30. Стефанос Циципас — Новак Джокович

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023