Australian Open: Каролина Плишкова — Магда Линетт прямая трансляция матча 25.01.2023

За выход в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии по теннису экс-первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова сыграет с теннисисткой из Польши Магдой Линетт. Встреча состоится 25 января, начало не ранее 03:00 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Довольно неожиданная пара в ¼ финала, поскольку встречаются 31-я и 45-я ракетки мира. Однако потенциально более высоко стоящие в рейтинге соперницы Каролины Плишковой повылетали на ранних стадиях турнира Australian Open, а еще одну, которая располагается несколько выше чешки китаянку Чжан Шуай она неожиданно легко обыграла в четвертьфинале. Теперь Каролина очень близко подошла к повторению своего лучшего достижения на кортах Мельбурн-парке, где она в 2019 году играла в полуфинале. В первом круге она переиграла еще одну китаянку Сиюй Ван, затем взяла верх над Юлией Путинцевой из Казахстана и Варварой Грачевой из России.

Магда Линетт еще одна соперница для Плишковой, стоящая ниже в рейтинге, но показывающая сейчас очень разнообразный и интересный теннис. Вот у нее как раз все соперницы за исключением матча первого круга с египтянкой Майар Шериф были выше в рейтинге. Во втором матче был самый сложный поединок для польки против теннисистки из Эстонии Анетт Контавейт. Магде понадобилось три сета для победы. Дальше неожиданно просто была обыграна в двух сетах Екатерина Александрова из России и затем четвертая ракетка мира француженка Каролин Гарсия и тоже в двух партиях. Часто случается, что после победы над фаворитом спортсмен расслабляется и выбывает в следующем круге. Скоро узнаем, насколько эта история относится к Линетт.

Теннисистки девять раз встречались ранее на различных турнирах, причем восемь поединков провели на харде. В семи случаях победа была на стороне Плишковой, два раза выигрывала Линетт, в том числе и последних раз в ноябре прошлого года на харде в Великобритании. Букмекеры отдают больше шансов чешке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,59, выигрыш Линетт в этом матче оценивается коэффициентом 2,38.

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