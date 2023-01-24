Australian Open: Андрей Рублев — Новак Джокович прямая трансляция матча 25.01.2023

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 25 января первая ракетка России Андрей Рублев за выход в полуфинал сыграет с титулованным Новаком Джоковичем. Начнется поединок не ранее 11:30 по московскому времени.

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Матч пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Один российский теннисист Карен Хачанов уже вышел в полуфинал, теперь ждем там второго. Правда, соперник у Андрея Рублева самый сильный игрок на этом турнире, девятикратный победитель Australian Open и теннисист с действующей серией из 38 побед подряд в Австралии. Вопрос — как такого «железного человека» можно остановить. Андрею нужно держать в уме предыдущий матч против датчанина Хольгера Руне. Тот тоже считался фаворитом в их поединке, но россиянин сумел продемонстрировать характер и целеустремленность, смог отыграть несколько матчболов и завершить поединок в пятой партии на супертай-брейке. Ранее Рублев поочередно прошел австрийца Доминика Тима, финна Эмиля Руусувуори и британца Даниэля Эванса.

Новак Джокович показывает такой уровень тенниса, что его хоть сейчас можно награждать трофеем. Если он пройдет россиянина, то в финале сыграет точно. Вряд ли ему окажет сопротивление кто-то из американцев, играющих в параллельном четвертьфинале. Всех своих соперников на кортах Мельбурн-парка он проходил без особых сложностей. Более того, складывается впечатление, что чем дальше, тем побеждает он гораздо легче. Во втором круге в матче против француза Энцо Коко Новак в первый и единственный раз на турнире отдал сопернику сет. Затем взял верх в трех партиях над опытным Григором Димитровым из Болгарии, а хозяина корта Алекса Де Минаура, можно сказать, вообще не заметил. Будем надеяться, что Рублев окажет Джоковичу достойное сопротивление.

Тем более один раз россиянин побеждал серба. Причем случилось это на родине у Новака два года назад в финале турнира Serbia Open. Правда, два года подряд на итоговом турнире в Италии выигрывал уже сербский теннисист. Букмекеры вновь прочат ему победу. Winline предлагает на успех россиянина коэффициент 6,00, выигрыш Джоковича оценивается коэффициентом 1,13.

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