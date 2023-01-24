Азаренко о скандале на Australian Open-2013: «У меня ушло 10 ###### лет, чтобы это преодолеть»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко брань Теннис

Виктория Азаренко рассказала о скандале, который произошел после полуфинала Australian Open-2013.

Белоруску обвинили в жульничестве из-за 10-минутного медперерыва, который она взяла перед подачей соперницы во втором сете полуфинала против Слоун Стивенс (6:1, 6:4). Азаренко вызвала физио из-за проблем с поясницей, а журналисты посчитали, что это было сделано в тактических целях.

– Вы знаете, что произошло 10 лет назад? Вот в чем дело.

Это был один из худших моментов, через которые я когда-либо проходила. То, как со мной после этого обращались, как мне приходилось оправдываться до 22:30, потому что люди мне не верили. На самом деле я могу повторить то, что сказал на днях Новак.

Иногда у журналистов возникает непреодолимое желание написать историю о злодее или герое. Но мы не злодеи и не герои – мы обычные люди, которые через многое проходят.

Предположения, домыслы, все эти комментарии – это просто дерьмо, потому что никто не знает всю историю. Неважно, сколько раз я рассказывала свою версию, меня не слушали.

Смешно, что вы об этом говорите, потому что я об этом думала. У меня ушло 10 ###### лет, чтобы это преодолеть.

Извините за мат. Надеюсь, меня не оштрафуют.

Меня обвиняли в том, что я жульничаю, притворяюсь и пытаюсь сбить людей с толку. Все это такая неправда, если вы меня реально знаете.

Мне приписывали плохие вещи, и в какой-то момент ты такая: «Правда? Я плохая?» И эти сомнения начинают закрадываться.

Теперь мне просто все равно. Сейчас я абсолютно уверена в том, кто я, и со всем смирилась. Эти комментарии, осуждения – они есть. Я их замечаю, но мне все равно.

Азаренко – фанатка «ПСЖ». Вышла в их футболке на корт – и в первый полуфинал Australian Open за 10 лет 

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22 комментария

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Паскаль Шимбонда
Ответ Сергей Богатырев
так снятия скорее подтверждают честность медперерыва
Ага, в прошлом году с чешкой посмотри снятие) да и кучу снятий было без перерывов, просто вот любит она не побороться до конца, а сняться, вот и все)
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Сергей Богатырев
Ответ Паскаль Шимбонда
Ну, учитывая то, сколько раз ты снималась за свою карьеру по ходу матчей - неудивительно. Наверное игрок с самым большим процентом снятий по ходу матчей в женском туре, причем не всегда понятных, имхо
так снятия скорее подтверждают честность медперерыва
+5
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balamutt
Азаренка пытается выставить себя жертвой в ситуации, в которой она сманипулировала правилами, публично призналась в интервью, что травмы не было, и у нее ушло 10 лет, чтобы принять последствия ситуации, но не признать свои ошибки в тот момент... серьезно, о каком личностном росте может идти речь?
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Mr@k
да ладно, чё извиняться, Бублик вон никогда не извиняется))
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nnp165
“Is her last name Jancovic?”(c Шарапова). Никуда Вике уже от этого не деться
+11
-5
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Erika_i
Ответ LEX757
До ладно, серьезно? Без разрешения судьи? Так можно было?
я видела этот матч, она была в ужасном напряге и, видать, случилась паническая атака, а это страшное дело. Не контролируемое. Она убежала посреди гейма под трибуны надолго. Стивенс возмущалась, но даже она поняла, что дело серьезное. На форуме обсуждали, но в результате тоже отнеслись с пониманием
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VaD
Ну, вообще, конечно, впечатляюще, что спустя 11 лет с первого титула на "Шлемах" Вика по-прежнему претендует на победу.
+15
-4
+11
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Lola Lola
Вика! Держись! Играй в свой прекрасный теннис! Удачи и победы!!!
+17
-2
+15
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Lola Lola
Ответ Stas Salesov
Джокович женского тура
успоГойся(((((
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Lola Lola
Ответ djovick01
Вика, плюнь и разотри. Главное побеждай!
начинается психическая атака(
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djovick01
Вика, плюнь и разотри. Главное побеждай!
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LEX757
Ответ Йенс Мустерманн
Там не только журналисты так посчитали, а почти все. К тому же она ушла с корта без разрешения судьи, за что её должны были дисквалифицировать.
До ладно, серьезно? Без разрешения судьи? Так можно было?
+4
-1
+3
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Luis Bovleck
Ответ Verdo
как интересно, никто не вспомнил вамося с тысячей медицинских перерывов, походов в сантир и костылях, когда, отбросив один, другим он угрожал соперникам, а ракеткой ловко отправлял мячи на сторону противника
особо запомнился финал АО 14 с Вавринкой, где бамос откровенно пытался его долгим перерывом сбить с ритма. но эти штучки-дрючки не прошли, Станислас был начеку и довел финал до победы.
+34
-8
+26
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Luis Bovleck
ни капельки не изменилась с тех пор. в прошлом году Фрухвиртова 16 лет, надрала ей жопу в Майами, да так, что эта собрала сумку и ушла со стадиона прямо посередине матча, не потрудившись ничего объяснить. надеюсь, ее оштрафовали.
+16
-12
+4
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Verdo
как интересно, никто не вспомнил вамося с тысячей медицинских перерывов, походов в сантир и костылях, когда, отбросив один, другим он угрожал соперникам, а ракеткой ловко отправлял мячи на сторону противника
+35
-14
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Паскаль Шимбонда
Ну, учитывая то, сколько раз ты снималась за свою карьеру по ходу матчей - неудивительно. Наверное игрок с самым большим процентом снятий по ходу матчей в женском туре, причем не всегда понятных, имхо
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Там не только журналисты так посчитали, а почти все. К тому же она ушла с корта без разрешения судьи, за что её должны были дисквалифицировать.
+17
-17
0
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Garrincha_the best
Удачи в полуфинале!
+20
-6
+14
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Stas Salesov
Комментарий скрыт
+9
-20
-11
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Евгений Картошкин
А что еще ждать от американских "журналистов".
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prada
Вика- ты лучшая !
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prada
Викуля , да ну их всех....))))
+13
-5
+8
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