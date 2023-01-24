Азаренко о скандале на Australian Open-2013: «У меня ушло 10 ###### лет, чтобы это преодолеть»

Виктория Азаренко рассказала о скандале, который произошел после полуфинала Australian Open-2013.

Белоруску обвинили в жульничестве из-за 10-минутного медперерыва, который она взяла перед подачей соперницы во втором сете полуфинала против Слоун Стивенс (6:1, 6:4). Азаренко вызвала физио из-за проблем с поясницей, а журналисты посчитали, что это было сделано в тактических целях.

– Вы знаете, что произошло 10 лет назад? Вот в чем дело.

Это был один из худших моментов, через которые я когда-либо проходила. То, как со мной после этого обращались, как мне приходилось оправдываться до 22:30, потому что люди мне не верили. На самом деле я могу повторить то, что сказал на днях Новак.

Иногда у журналистов возникает непреодолимое желание написать историю о злодее или герое. Но мы не злодеи и не герои – мы обычные люди, которые через многое проходят.

Предположения, домыслы, все эти комментарии – это просто дерьмо, потому что никто не знает всю историю. Неважно, сколько раз я рассказывала свою версию, меня не слушали.

Смешно, что вы об этом говорите, потому что я об этом думала. У меня ушло 10 ###### лет, чтобы это преодолеть.

Извините за мат. Надеюсь, меня не оштрафуют.

Меня обвиняли в том, что я жульничаю, притворяюсь и пытаюсь сбить людей с толку. Все это такая неправда, если вы меня реально знаете.

Мне приписывали плохие вещи, и в какой-то момент ты такая: «Правда? Я плохая?» И эти сомнения начинают закрадываться.

Теперь мне просто все равно. Сейчас я абсолютно уверена в том, кто я, и со всем смирилась. Эти комментарии, осуждения – они есть. Я их замечаю, но мне все равно.

Азаренко – фанатка «ПСЖ». Вышла в их футболке на корт – и в первый полуфинал Australian Open за 10 лет

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