Азаренко вышла в полуфинал Australian Open впервые после титула-2013
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко на Australian Open обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 6:4, 6:1.
Белоруска вышла в полуфинал в Мельбурне впервые с 2013-го, когда выиграла там второй подряд титул.
В целом это ее первый полуфинал ТБШ с US Open-2020, где она добралась до финала.
В матче с Пегулой она одержала первую победу над теннисисткой топ-5 с марта 2021-го. На «Большом шлеме» она победила соперницу такого уровня впервые с US Open-2012.
За место в финале Азаренко поборется с Еленой Рыбакиной.
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Норвежец так вообще Шелтону из четвёртой сотни проиграл летом. Это насмешка не только над АТР, но и над теннисом в целом.
Оба топы только на бумаге.