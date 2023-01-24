Азаренко вышла в полуфинал Australian Open впервые после титула-2013

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Теннис

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко на Australian Open обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 6:4, 6:1.

Белоруска вышла в полуфинал в Мельбурне впервые с 2013-го, когда выиграла там второй подряд титул.

В целом это ее первый полуфинал ТБШ с US Open-2020, где она добралась до финала.

В матче с Пегулой она одержала первую победу над теннисисткой топ-5 с марта 2021-го. На «Большом шлеме» она победила соперницу такого уровня впервые с US Open-2012.

За место в финале Азаренко поборется с Еленой Рыбакиной.

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43 комментария

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Valery24
Ответ Йенс Мустерманн
Бывает, согласен. Но другие на вершине волны подольше гребут, уже закрепились, так сказать. А Пегулу быстро вынесло туда и пока медные трубы не бог весть как проходит.
Взять ту же Коллинс. Какой рывок был в том году на АО и весь сезон на приличном уровне. А сейчас в итоге вернётся туда,где и была годом ранее .Реально стабильных теннисисток в туре,кроме Швентек,сейчас и нет наверное
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Williamssss
Ниче себе, бабанька вернулась и намылилась на титул?
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Йенс Мустерманн
Ответ Valery24
Тогда у всех топов был удачный отрезок. У той же Соболенко. У многих теннисисток бывают сливы и чокерства. У той же Касаткиной. Хотя извиняюсь,она же не теннисистка😄
Бывает, согласен. Но другие на вершине волны подольше гребут, уже закрепились, так сказать. А Пегулу быстро вынесло туда и пока медные трубы не бог весть как проходит.
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LEX757
Ответ 5dfqwqbncr
У Рыбакиной подача пушка
В теннисе подача не играет главную роль, безусловно это важно,но не критично
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Йенс Мустерманн
Ответ Alexander Idelevich
Комментарий удален модератором
Барти - коллапсница, а не теннисистка.
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liv6
Ответ Ан Кот
уровень нынешнего вта-тура конечно впечатляет))
скорее удручает
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LEX757
Ответ Ан Кот
уровень нынешнего вта-тура конечно впечатляет))
Согласен, удивительно что двухкратная чемпионка АО вышло в очередной свой полуфинал,все это очень странно.
+6
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Valery24
Ответ Йенс Мустерманн
Апсеты бывают со всеми, раз в год и палка стреляет, как в случае с Тревисан и Саккари. Контавейт проводила отличный отрезок карьеры и набрала много очков.
Тогда у всех топов был удачный отрезок. У той же Соболенко. У многих теннисисток бывают сливы и чокерства. У той же Касаткиной. Хотя извиняюсь,она же не теннисистка😄
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Alexander Idelevich
Ответ Йенс Мустерманн
Пегула такой же топ5 как Рууд. Оба топы только на бумаге.
Комментарий удален
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Under
Ответ Groove
Картофельный маршал на белорусский финал приедет?))
Вряд ли он въездной в Австралию.
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Йенс Мустерманн
Ответ Valery24
А безголовая Саккари отлетела слабенькой грунтовичке-середнячке Тревизан,еще и на харде.Дело вовсе и не в Пегуле. Нахождение Контавейт какое-то время в топ-3-показатель слабости и убогости нынешнего вта
Апсеты бывают со всеми, раз в год и палка стреляет, как в случае с Тревисан и Саккари. Контавейт проводила отличный отрезок карьеры и набрала много очков.
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Жэд Кэлэд
Ответ AF007
В нынешней WTA Азаренко раз в 2 года будет появляться из чулана лет до 40
Как и еще 15-20 аналогичных теннисисток)
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Valery24
Ответ Йенс Мустерманн
Не про весь, а конкретно про Пегулу. Она, как и Рууд, любому сопернику из первого полтинника отлетят в любой день недели. Норвежец так вообще Шелтону из четвёртой сотни проиграл летом. Это насмешка не только над АТР, но и над теннисом в целом.
А безголовая Саккари отлетела слабенькой грунтовичке-середнячке Тревизан,еще и на харде.Дело вовсе и не в Пегуле. Нахождение Контавейт какое-то время в топ-3-показатель слабости и убогости нынешнего вта
+1
0
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Eugenie Nation
Ответ ivan 07
Молодец. У Пегулы сегодня красный день или не выспалась после ночи с мужем. На себя была не похожа.
Блистательная аналитика. Как дорости до ваших высот?
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Йенс Мустерманн
Ответ Valery24
Так можно про почти весь топ-10 вта сказать
Не про весь, а конкретно про Пегулу. Она, как и Рууд, любому сопернику из первого полтинника отлетят в любой день недели.
Норвежец так вообще Шелтону из четвёртой сотни проиграл летом. Это насмешка не только над АТР, но и над теннисом в целом.
0
0
0
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5dfqwqbncr
У Рыбакиной подача пушка
+1
-1
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Valery24
Ответ Йенс Мустерманн
Пегула такой же топ5 как Рууд. Оба топы только на бумаге.
Так можно про почти весь топ-10 вта сказать
+4
0
+4
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nick-basil
Вернулась в топ-кондиции. Теннис крутой
+11
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nick-basil
Гроза топ-американок!
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Ан Кот
уровень нынешнего вта-тура конечно впечатляет))
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Йенс Мустерманн
Пегула такой же топ5 как Рууд.
Оба топы только на бумаге.
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faaakkkeee
Ответ Злой Евгенатор
Посмотрел матч Регула - Азаренко... впечатления как мужской челленджер...скорости низкие,удары слабые ... неинтересно
Выздоравливай
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Iva_Nova
Какая красотка! Ура!:)
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гилберт
Ответ камыш
Странный матч выдала Пегула
Не смогла отойти от поражения Биллз.
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justbored
Ответ costa0545
Ну что проклятье, статьи на спорт. ру, в действие, но сколько Вика могла выиграть и добиться, если бы отвлеклась на не удачную личною жизнь)))
ну у Хачанова иммунитет, допустим.
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