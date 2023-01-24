Азаренко вышла в полуфинал Australian Open впервые после титула-2013

Экс-первая ракетка мира на обыграла третью ракетку мира со счетом 6:4, 6:1.

Белоруска вышла в полуфинал в Мельбурне впервые с 2013-го, когда выиграла там второй подряд титул.

В целом это ее первый полуфинал ТБШ с US Open-2020, где она добралась до финала.

В матче с Пегулой она одержала первую победу над теннисисткой топ-5 с марта 2021-го. На «Большом шлеме» она победила соперницу такого уровня впервые с US Open-2012.

За место в финале Азаренко поборется с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе