Азаренко после выхода в 1/2 финала Australian Open: «В прошлом году теннис у меня был ничего, но я играла с чувством страха, беспокойства»

прокомментировала победу над в четвертьфинале – 6:4, 6:1.

«Больно ее обыгрывать, потому что я всегда желаю ей успеха. Но в то же время я понимала, что нужно было показать лучший теннис. В последнее время она играла очень хорошо, очень стабильно.

Я знала, что нужно включаться с первого розыгрыша. Если бы я не выиграла сама, она бы воспользовалась возможностями. Очень горжусь тем, как реализовала свой план.

Так приятно выйти в еще один полуфинал «Большого шлема».

В прошлом году теннис у меня был ничего, но я играла с чувством страха, беспокойства. Было трудно быть смелой и принимать правильные решения. Поэтому я много работала над настроем и делала то, чего раньше не делала.

Когда ты добиваешься большого успеха, можно стать консервативной и не пробовать новое. Так что в межсезонье я решила быть открытой и много работать».

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