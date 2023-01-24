Азаренко после выхода в 1/2 финала Australian Open: «В прошлом году теннис у меня был ничего, но я играла с чувством страха, беспокойства»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в четвертьфинале Australian Open – 6:4, 6:1.

«Больно ее обыгрывать, потому что я всегда желаю ей успеха. Но в то же время я понимала, что нужно было показать лучший теннис. В последнее время она играла очень хорошо, очень стабильно.

Я знала, что нужно включаться с первого розыгрыша. Если бы я не выиграла сама, она бы воспользовалась возможностями. Очень горжусь тем, как реализовала свой план.

Так приятно выйти в еще один полуфинал «Большого шлема».

В прошлом году теннис у меня был ничего, но я играла с чувством страха, беспокойства. Было трудно быть смелой и принимать правильные решения. Поэтому я много работала над настроем и делала то, чего раньше не делала.

Когда ты добиваешься большого успеха, можно стать консервативной и не пробовать новое. Так что в межсезонье я решила быть открытой и много работать».

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2 комментария

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ZIZERON
Ждём в финале - новый консерватор.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Прости подруга, очень нужны, ну эти))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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