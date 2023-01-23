Новак Джокович: «Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, а когда я, то я симулирую. Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать»
Новак Джокович отреагировал на подозрения, что он якобы симулировал травму на Australian Open-2021 и сейчас. Два года назад он выиграл титул с надрывом мышц живота, а теперь испытывает проблемы с бедром.
«Кто хочет сомневаться, пусть сомневается.
Только мои травмы ставят под сомнение. Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, но когда я, то я симулирую. Это очень интересно... Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать.
У меня есть снимки МРТ, УЗИ и остальные обследования, как двухлетней давности, так и нынешние. Покажу ли в своем документальном фильме или в соцсетях, зависит от моего настроя. Может, да, а может, и нет.
Сейчас меня не очень интересует, что думают и говорят люди. Забавно и интересно наблюдать, что про меня говорят не так, как про других игроков, прошедших через подобную ситуацию. Но я привык, и это придает мне дополнительные силы и мотивацию. Так что благодарен им за это».
Вам кол на голове почесать?))) Какие вы, федефанаты, затейники!
Не болельщик Джоковича уверен в болельщиках Джоковича!
Точно уверены? 🤣🤣🤣
Зачем все пишут одно и тоже? До нас не достучаться. Мы в танке, господа хейтеры!
А после "уколов в нерв" тоже снялся?
ну-ну)
Только почему-то Рафа турниры пропускает и снимается, и по нему видно, когда травма. А Новаче как феникс, с каждым матчем ему все лучше и лучше, исцеляется на глазах. Да и все уже видимо забыли, что было у Джоковича до эпохи намбаванств, все болезни мира, как говорил Роддик
А чем вас так его травмы задевают и из возможная симуляция?