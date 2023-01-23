Новак Джокович: «Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, а когда я, то я симулирую. Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать»

отреагировал на подозрения, что он якобы симулировал травму на Australian Open-2021 и сейчас. Два года назад он выиграл титул с надрывом мышц живота, а теперь испытывает проблемы с бедром.

«Кто хочет сомневаться, пусть сомневается.

Только мои травмы ставят под сомнение. Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, но когда я, то я симулирую. Это очень интересно... Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать.

У меня есть снимки МРТ, УЗИ и остальные обследования, как двухлетней давности, так и нынешние. Покажу ли в своем документальном фильме или в соцсетях, зависит от моего настроя. Может, да, а может, и нет.

Сейчас меня не очень интересует, что думают и говорят люди. Забавно и интересно наблюдать, что про меня говорят не так, как про других игроков, прошедших через подобную ситуацию. Но я привык, и это придает мне дополнительные силы и мотивацию. Так что благодарен им за это».

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