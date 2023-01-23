Новак Джокович: «Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, а когда я, то я симулирую. Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович отреагировал на подозрения, что он якобы симулировал травму на Australian Open-2021 и сейчас. Два года назад он выиграл титул с надрывом мышц живота, а теперь испытывает проблемы с бедром. 

«Кто хочет сомневаться, пусть сомневается.

Только мои травмы ставят под сомнение. Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, но когда я, то я симулирую. Это очень интересно... Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать.

У меня есть снимки МРТ, УЗИ и остальные обследования, как двухлетней давности, так и нынешние. Покажу ли в своем документальном фильме или в соцсетях, зависит от моего настроя. Может, да, а может, и нет.

Сейчас меня не очень интересует, что думают и говорят люди. Забавно и интересно наблюдать, что про меня говорят не так, как про других игроков, прошедших через подобную ситуацию. Но я привык, и это придает мне дополнительные силы и мотивацию. Так что благодарен им за это».

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69 комментариев

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mrs_mockery
Ответ Poetry In Motion
Я болел за Федерера с 2005 года с того самого австралийского полуфинала против Сафина (да-да, и так бывает), часто осмысливал разные моменты его карьеры, и конечно считаю те самые 40-15 главным сожалением, которое сидит как заноза по сей день. Но недавно я поймал себя на мысли, что есть еще одно большое разочарование. Я безусловно хотел, чтобы Роджер оставил за собой все рекорды, но если было суждено их уступить кому-то, то это должна была быть достойная альтернатива. Я вот помню как совсем не расстроился проигрышу Налбандяну на Итоговом в 2005, потому что я просто кайфовал от красоты тенниса, которую выдавали оба. Так могло быть и с рекордами, пусть бы их побил теннисист с атакующим и вариативным стилем игры и желательно неплохой как человек. Но вот Джокович. Я безусловно признаю эффективность его тенниса, наверное самую высокую в истории, но хоть кол на голове чешите, но я не принимаю его однообразный защитный стиль игры и очень скверную личность. Эти концерты с травмами просто отвратительны. Да я на 100% уверен, что даже болельщики Джоковича не верят в серьезность его травм, или в ту их степень, которую он изображает. Вот как-то так.
=но хоть кол на голове чешите=
Вам кол на голове почесать?))) Какие вы, федефанаты, затейники!
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JozY
Ответ VaD
Мне кажется, он по-прежнему искреннее не понимает, почему его люди не любят так, как Надаля и Федерера. Его самый большой страх - побить все рекорды и по-прежнему чувствовать себя несчастным из-за отсутствия должного признания окружающих. Отсюда и все это шапито с вакцинами, травмами и прочей лабудой. Надеется склонить к себе симпатии, сыграв роль мученика, но это дает прямо противоположный эффект.
Только оно так и будет 😁
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Helga Kl
Ответ Poetry In Motion
Я болел за Федерера с 2005 года с того самого австралийского полуфинала против Сафина (да-да, и так бывает), часто осмысливал разные моменты его карьеры, и конечно считаю те самые 40-15 главным сожалением, которое сидит как заноза по сей день. Но недавно я поймал себя на мысли, что есть еще одно большое разочарование. Я безусловно хотел, чтобы Роджер оставил за собой все рекорды, но если было суждено их уступить кому-то, то это должна была быть достойная альтернатива. Я вот помню как совсем не расстроился проигрышу Налбандяну на Итоговом в 2005, потому что я просто кайфовал от красоты тенниса, которую выдавали оба. Так могло быть и с рекордами, пусть бы их побил теннисист с атакующим и вариативным стилем игры и желательно неплохой как человек. Но вот Джокович. Я безусловно признаю эффективность его тенниса, наверное самую высокую в истории, но хоть кол на голове чешите, но я не принимаю его однообразный защитный стиль игры и очень скверную личность. Эти концерты с травмами просто отвратительны. Да я на 100% уверен, что даже болельщики Джоковича не верят в серьезность его травм, или в ту их степень, которую он изображает. Вот как-то так.
Это просто курам на смех 😂
Не болельщик Джоковича уверен в болельщиках Джоковича!
Точно уверены? 🤣🤣🤣
Зачем все пишут одно и тоже? До нас не достучаться. Мы в танке, господа хейтеры!
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VaD
Ответ JozY
А его не смущает, что только ему, такому великому игроку, такому топу прилетает, и в очередной раз его в чем-то подозревают.
Мне кажется, он по-прежнему искреннее не понимает, почему его люди не любят так, как Надаля и Федерера. Его самый большой страх - побить все рекорды и по-прежнему чувствовать себя несчастным из-за отсутствия должного признания окружающих. Отсюда и все это шапито с вакцинами, травмами и прочей лабудой. Надеется склонить к себе симпатии, сыграв роль мученика, но это дает прямо противоположный эффект.
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JozY
Ответ S.Graf
2 раза (дважды!) дошёл до финала(!) хардового(!) АО после костылей(!), и один раз даже взял титул в 5 (пяти!) сетах, перебегав парня на 10 (десять!) лет моложе - это снялся, да? А после "уколов в нерв" тоже снялся? ну-ну)
Ну он и после коляски ещё в туре 17 лет выступает! Сто про брешет)) А Маррик так вообще с бедром железным спустя столько лет по 11 часов гоняет.
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Pavel Harriss
Чувствует, что его любят меньше. Вот и все
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Poetry In Motion
Я болел за Федерера с 2005 года с того самого австралийского полуфинала против Сафина (да-да, и так бывает), часто осмысливал разные моменты его карьеры, и конечно считаю те самые 40-15 главным сожалением, которое сидит как заноза по сей день. Но недавно я поймал себя на мысли, что есть еще одно большое разочарование. Я безусловно хотел, чтобы Роджер оставил за собой все рекорды, но если было суждено их уступить кому-то, то это должна была быть достойная альтернатива. Я вот помню как совсем не расстроился проигрышу Налбандяну на Итоговом в 2005, потому что я просто кайфовал от красоты тенниса, которую выдавали оба. Так могло быть и с рекордами, пусть бы их побил теннисист с атакующим и вариативным стилем игры и желательно неплохой как человек. Но вот Джокович. Я безусловно признаю эффективность его тенниса, наверное самую высокую в истории, но хоть кол на голове чешите, но я не принимаю его однообразный защитный стиль игры и очень скверную личность. Эти концерты с травмами просто отвратительны. Да я на 100% уверен, что даже болельщики Джоковича не верят в серьезность его травм, или в ту их степень, которую он изображает. Вот как-то так.
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Роман Берман
Ответ Берни Парент
Новак всегда Новак). Его целеустремлённости, желанию быть первым, ради которых он несомненно подчинил всю свою сознательную жизнь, надо отдать должное. Если здоровье ему позволит, то Джокович бесспорно завоюет безоговорочное первенство по титулам на ТБШ. Почти уверен, что Новак костьми ляжет,чтобы и Олимпиаду в Париже взять. Будучи болельщиком Рафы, я горевать не буду. В конце концов, Новак заслуживает быть первым по значимым достижениям. Да и Рафа всё и всем уже доказал. Они оба (и Родж) добрались до заоблачных высот. Что же касается артистизма Новака, то здесь ему нет равных! Вот он реально может по окончании карьеры сняться в Голливуде, изображая, к примеру, искалеченного травмами спортсмена, но в финале картины побеждающего отрицательного героя). Это я пишу с доброй иронией, такой уж Джокович человек. То ли в 2006-м, то ли в 2007-м, уже запамятовал за давностью лет, Новак классно сыграл умирающего в матче против Давида Феррера на ЮС Опен. Было в тот день очень жарко и не сомневаюсь, что Новаку действительно было нехорошо, но КАК он изображал это самое НЕХОРОШО-надо было видеть!)). Так что, дорогой Новак, не обессудь, накопленный годами соответствующий бэкграунд сказывается). В любом случае, желаю Джоковичу успеха, он выдающийся теннисист. А это главное.
Ну а было в те же годы такое же поведение Новака с Роддиком. И пришлось сняться. Часто мы недооцениваем то, что чувствуют другие и ставим себя на их место, а этот не имеет никакого смысла
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CarlosDjoker
Новак преувеличивает травмы, мне самому это не особо нра, но идеальных игроков и людей не бывает, по Федереру и Надалю можно найти кучу вопросов тоже
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Guillermo
Ха-ха-ха, Новак сказал, что это ерунда, и все комментаторы поверили и успокоились))) Вопрос остаётся тем же: почему с травмами Новак играет не слабее?
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S.Graf
Ответ Rodgeras
Этот глютен, как мистификация. Одни пишут от него понос, другие - крапинки на попе. Сейчас узнал, что от него задыхаются.
Задыхаются от аллергии, а не от глютена. И да, аллергия у всех проявляется по-разному. Это может быть и тошнота, и головокружение, и головные боли, и сыпь, и чихание, и отёки, и даже комбинация из нескольких симптомов.
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S.Graf
Ответ JozY
Спасибо, я в курсе всего этого. А ничего, что пол тура вечно играет на обезболах? Только почему-то Рафа турниры пропускает и снимается, и по нему видно, когда травма. А Новаче как феникс, с каждым матчем ему все лучше и лучше, исцеляется на глазах. Да и все уже видимо забыли, что было у Джоковича до эпохи намбаванств, все болезни мира, как говорил Роддик
2 раза (дважды!) дошёл до финала(!) хардового(!) АО после костылей(!), и один раз даже взял титул в 5 (пяти!) сетах, перебегав парня на 10 (десять!) лет моложе - это снялся, да?
А после "уколов в нерв" тоже снялся?
ну-ну)
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JozY
Ответ S.Graf
Не только. Подозрения в том, что Рафик играет на допинге, а все его длительные перерывы в карьере (якобы из-за травм) это "тихий дисквал", появились задолго до файлов Fancy Bears. Лера Ли здесь подробно писала об этом, с именами и цитатами. Это потом выяснилось, что дело в TUE от WADA. И суд с французской министершей был по этому же поводу. После него Рафик брякнул, что готов обнародовать все свои результаты допинг-тестов, но до сих пор ни гу-гу (почему-то)))) И после его мифических "уколов в нерв" пол-АТР Тура возмущались, что играть на уколах - как-то не совсем честно (мягко выражаясь). такиедела)
Спасибо, я в курсе всего этого. А ничего, что пол тура вечно играет на обезболах?
Только почему-то Рафа турниры пропускает и снимается, и по нему видно, когда травма. А Новаче как феникс, с каждым матчем ему все лучше и лучше, исцеляется на глазах. Да и все уже видимо забыли, что было у Джоковича до эпохи намбаванств, все болезни мира, как говорил Роддик
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cosset
раз за разом Джокович прямым текстом говорит, что его полюбить надо) а хейтеры всё никак не внемлят, и продолжают подводить его к титулам)))
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GuillermoCoria
Да просто не бывает дыма без огня. Никто такую клоунаду просто не устраивает. Больные - значит снимаются или улетают в щепки, а не КАЖДЫЙ РАЗ с травмами (название некоторых несовместимо, порой, даже с банальным передвижением пешком) чтобы носиться как конь.
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Эмма Ши
Кому больше дано, с того больше и спрашивается. Иди дальше, Новак! Оно не стоит того
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EgorHroMov
Ответ S.Graf
пфф! 100 WC)))) Все, все до единого крупные титулы кастopного Муррея получены им в годы, когда Британия праздновала Юбилеи Елизаветы II. Все Шлемы (аж 3)), оба золота ОИ, и даже КД - все! Во где чЮдеса :о)
Зачем ты выделил букву Ю в конце ? Зачем ? Испанский стыд..
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tanith
Ответ Зорькин
Это ты никак не поймёшь. Ты вообще смотришь его прессухи, когда из 20 вопросов 20 вопросов о травме? И все под разными углами и все почему-то хотят его на чём-то подловить. Он должен всех по-королевски посылать на ... . Вот твой Рыжий, конечно заслужил все WC которые ему дали. Вот твой Рыжий сыграл пару пятичасовых матчей, показав ну просто тошнотный теннис - и все в восхищении. Смотреть без смеха было очень трудно, ну правда. И вот Новак с перевязанным бедром показывает реально крутую игру, но никого это не интересует. Всем на это плевать. Всех интересует почему у него перевязана нога и сколько он ещё будет притворяться.
а какое тебе дело до чужой славы и чужого отношения? Зачем эта ревность? Не нравится - не смотри, а то тошнит его понимаешь.
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Кавабунга Шреддоголовый
Да вообще на них не надо обращать внимания. Кто они такие, чтобы ты перед ними ещё распинался?
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mr_ h2o
Ответ Саня Ларёк
У вас с причинно-следственной связью явные проблемы. Причём тут симуляция травм и то что он один из лучших в мире теннисистов? И вообще причём тут успех? Когда разговор не об этом. Уважаемый, идите поспите лучше..
«Все нормальные люди знают, что он симулянт» . Начнем с того, что все нормальные люди Джоковича не факт что знают, а уж тем более симулянт он или нет.

А чем вас так его травмы задевают и из возможная симуляция?
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mr_ h2o
Ответ Gestor_36
Новак Джокович: «Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, а когда я, то я симулирую. Точка. В этом предложении вся правда. Подтвердил, что симулянт. Неужели совесть загрызла? Теперь ему осталось признаться что подделал документы в прошлом году
Даже все это не изменит того, что он величайший :)
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Саня Ларёк
Ответ mr_ h2o
Вы действительно разгадали успех Новака. Он симулирует, судья ставит пенальти и он забивает и выносит всех. Так 21 шлем и насимулировал)
У вас с причинно-следственной связью явные проблемы. Причём тут симуляция травм и то что он один из лучших в мире теннисистов? И вообще причём тут успех? Когда разговор не об этом. Уважаемый, идите поспите лучше..
+2
-3
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mr_ h2o
Ответ Саня Ларёк
Комментарий удален модератором
Вы действительно разгадали успех Новака. Он симулирует, судья ставит пенальти и он забивает и выносит всех. Так 21 шлем и насимулировал)
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Саня Ларёк
Ответ mamapapaya
Обычная желчная зависть федалей! Все люди понимают, что симулировать в его случае, как минимум, не за чем.
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Rodgeras
Ответ S.Graf
В эти годы - и в 2006, и в 2007 - Новак лечился от астмы. Он реально задыхался на корте, и нередко снимался с матчей. Именно тогда появилась пресловутая барокамера. Лечение не приносило ощутимых результатов, и Новак уже задумывался об окончании карьеры. В 2010 диагностировали аллергию на глютен, и то случайно. Тогда же и выяснилось, что никакой астмы у него нет. Он и барокамеру перестал возить за собой тогда же, хоть она и не была запрещена. Но до сих пор Новаку нужно время в начале матча, чтобы "продышаться". И до сих пор он с трудом играет в жару. Последний пример - ОИ в Токио. воттаккакто)
Этот глютен, как мистификация. Одни пишут от него понос, другие - крапинки на попе. Сейчас узнал, что от него задыхаются.
+3
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