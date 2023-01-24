Плишкова — Линетт прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023
Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии встретится Магдой Линетт из Польши. Матч состоится 25 января центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 03:00 по московскому времени.
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Если судить по именам спортсменок, по их позициям в рейтинге и достижениям, то в нижней части сетки Австралиан Опен теннисистки по своему опыту и силам уступают спортсменкам из верхней. Означает ли это, что будущая победительница играет в верхней сетке? Вовсе нет. Во-первых, здесь есть пятая ракетка мира Арина Соболенко, а, во-вторых Каролина Плишкова, которая хорошо знает как доходить на кортах Мельбурн-парка до решающей стадии турнира. Да и в целом она играла в финалах Уимблдона и US Open. Кроме того на ее счету 16 выигранных турниров WTA. На этот раз свой поход она начала с победы над китаянкой Сиюй Ван, затем переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана и россиянку Варвару Грачеву. В ⅛ финала они играла с еще одной представительницей Китая Чжан Шуай. Первый сет Каролина взяла под ноль, во втором спокойно довела дело до победы 6 : 4. Специалисты отмечают, что сильных соперниц на ее пути не было. То же можно сказать и про Магду Линетт. Польская теннисистка находится в пятом десятке мирового рейтинга и выход в четвертьфинал в Австралии это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема. Очевидно, что Магда набрала хорошую форму. Причем как раз у нее практически все соперницы были выше в рейтинге кроме Майар Шериф из Египта в первом круге. Затем поочередно были обыграны Анетт Контавейт из Эстонии, россиянка Екатерина Александрова, а в предыдущем матче четвертая ракетка мира Каролин Гарсия из Франции, причем в двух сетах с одним тай-брейком. Теперь после такого успеха Магде нет никакого смысла бояться Плишкову.
- покрытие корта — хард
- рейтинг WTA Плишковой — 31
- победы/поражения Плишковой в 2023 году — 6/2
- победы/поражения Плишковой на харде —6/2
- рейтинг WTA Линетт — 45
- победы/поражения Линетт в 2023 году — 7/2
- победы/поражения Линетт на харде —7/2
Факты и статистика перед матчем Плишкова — Линетт
Каролина Плишкова выиграла четыре матча подряд на Австралиан Опен в двух сетах. В свою очередь, Магда Линетт в десяти последних поединках на харде выиграла семь раз.
Статистика личных встреч Плишкова — Линетт
Спортсменки ровесницы, им по 30 лет и они провели уже девять очных поединков. Подавляющее преимущество на стороне Плишковой 7 – 2, но при этом Магда выиграла их первый матч на турнире во Франции в трех сетах и последний, состоявшийся в ноябре 2022 году на турнире Billie Jean King Cup в Великобритании, уже в двух сетах. При этом практически все матчи теннисисток проходили на харде за исключением одного грунтового турнира в Чехии.
Прогноз на матч Плишкова — Линетт
Шансы на победу Каролины Плишковой выглядят предпочтительнее. В другой стороны, чешская теннисистка не всегда показывает стабильный теннис, а Магда Линетт играет все свои матчи на кураже и доставить проблемы оппонентке точно сможет. Букмекеры склоняются на сторону Каролины. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,59, успех Линетт оценивается коэффициентом — 2,38.
Наш прогноз: Магда в какой-то степени заняла место своей соотечественницы Иги Швентек, продвигаясь по турниру, но четвертьфинальный поединок может оказаться на этот раз для нее последним на Австралиан Опен.
Результаты Australian Open 2023
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