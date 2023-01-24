Рублев — Джокович прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

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Россиянин Андрей Рублев на Открытом чемпионате Австралии по теннису за выход в полуфинал будет играть с девятикратным победителем этого турнира сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится 25 января на центральном корте Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:30 по московскому времени.

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Очередной четвертьфинал для Андрея Рублева, и вновь риск покинуть турнира Большого шлема на этой стадии. Он уже много раз играл в ¼ финала когда все было в его пользу, мог побеждать, но не справлялся с давлением. Сейчас, кажется, все против Андрея. Так может быть он победит как раз вопреки? Турнир российский теннисист проводит очень ровно. В первых трех матчах особых проблем он не испытал. Сначала оказался сильнее австрийца Доминика Тима в трех сетах, затем был непростой матч с финном Эмилем Руусувуори, но и здесь победа в четырех сетах. В третьем круге в поединке против британца Даниэля Эванса Рублев вновь много сил не потратил. А вот в предыдущем матче Андрею пришлось применить весь свой характер и мастерство, чтобы одолеть считавшегося фаворитом Хольгера Руне из Дании. Поединок растянулся на все пять сетов, и в решающей партии россиянин сначала отыграл два матч-бола, потом проигрывая на супертай-брейке 0 : 5, нашел в себе силы для итоговой победы. Но Новак Джокович соперник еще более сложный. Складывается впечатление, что он просто не замечает своих соперников и идет за своей десятой победой. Проблемы у него возникли неожиданно в матче второго круга против француза Энцо Коко, когда он позволил сопернику забрать второй сет на тай-брейке, но дальше довел матч до победы. Ранее испанца Роберто Карбаллеса Баэну и после сначала болгарина Григора Димитрова и особенно австралийца Алекса де Минаура он побеждал без проблем. В данный момент сложно представить, что или кто может остановить серба.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Рублева — 6
  • победы/поражения Рублева в 2023 году — 4/2
  • победы/поражения Рублева на харде — 4/2
  • рейтинг ATP Джоковича — 5
  • победы/поражения Джоковича в 2023 году — 9/0
  • победы/поражения Джоковича на харде — 9/0

Факты и статистика перед матчем Рублев — Джокович

Андрей Рублев выиграл восемь последних матчей из девяти на турнирах Большого шлема м четыре матча подряд на харде. На это Новак может ответить 38-ю победами подряд на кортах Австралии и 25-ю победами подряд в целом.

Статистика личных встреч Рублев — Джокович

Счет личных встреч 2 – 1 в пользу Джоковича. Первый раз соперники встречались на групповом этапе итогового турнира в Италии в 2021 году, где серб оказался сильнее. В прошлом году состоялось два поединка. Сначала в Белграде на грунте Андрей Рублев взял верх в финале, а затем в на том же итоговом турнире Джокович опять победил. Матчи в Италии проходили на харде.

Прогноз на матч Рублев — Джокович

Всем российским болельщикам хотелось бы увидеть победу Рублева, но и для Джоковича десятый трофей на турнире будет символичным. Букмекеры в успех Андрея практически не верят. Winline предлагает на его победу коэффициент 6,00, успех серба оценивается коэффициентом 1,13.

Наш прогноз: при том теннисе, который на этот турнире демонстрирует Джокович, неплохо Андрею взять хотя бы один сет.

Результаты Australian Open 2023

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1 комментарий

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Valentin Kompaneytsev
Буду переживать за Рублёва и желать ему успеха.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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