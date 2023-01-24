Циципас пригласил Марго Робби в свою ложу на Australian Open

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Марго Робби Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о том, за что любит Австралию.

– Австралия – прекрасная страна. Мне нравится многое австралийское. Одна из моих любимых актрис тоже из Австралии – Марго Робби. Я бы хотел…

– Ты предложение выдвигаешь?

– Было бы приятно ее там увидеть (указывает на свою ложу).

– То есть, ты официально делаешь приглашение?

– Безусловно, – сказал грек.

Также он пообещал, что если выиграет турнир, то пожертвует часть призовых на постройку школы в штате Виктория: «Вот, что для меня значит Австралия».

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43 комментария

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ХЫЫЫ
Ответ Тимофей За амеров
Хачанов пригласил в свою ложу Марго Симоньян
Хаха
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Monto Frekasi
Ответ Sport Gr
Комментарий удален модератором
Ого, у поберушников нехило пригорело. Я очень рад! ))
+1
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+1
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Sport Gr
Ответ Monto Frekasi
вот уж парень не краснеет от слова совсем. торгует попой направо-налево. куда не приедет - в задний привод всех зацеловывает, пытается местную публику склонить к себе. природа, видать, у них такая - мелкие аферистишки и побирушники. когда все деньги просрали, ходили с протянутой рукой по всей Европе и даже к России в дверь стучались.
Комментарий удален
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Stas Salesov
Ответ Liza Veselova
Сообщают, что Марго Робби покинула промо тур Вавилона в Австралии🤣🤣
*спешно
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Артем Боровой
А потом пригласит в свое ложе)
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Liza Veselova
Ответ Valery24
Сначала она должна пройти проверку через его маму 😁
Сообщают, что Марго Робби покинула промо тур Вавилона в Австралии🤣🤣
+3
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+2
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trumpet
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Ким Кардашьян)
Шер!
+2
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+2
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trumpet
Ответ Stas Salesov
Она эти недели в Австралии кстати, была на премьере Вавилона, и у нее есть дом в Голд-Кост, там живет ее семья
Где Голд Кост и где Мельбурн. Ципа джет оплатит?
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Stas Salesov
Ответ Sincere
Только Марго Робби вряд ли живет в Австралии, как и все голливудские звезды))
Она эти недели в Австралии кстати, была на премьере Вавилона, и у нее есть дом в Голд-Кост, там живет ее семья
0
-2
-2
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Йенс Мустерманн
Ответ Lola Lola
Старенькая)
Она моложе нынешней спутницы Рудика так-то.
+2
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Sincere
Ответ Stas Salesov
Старенькая для чего? Он ведь не в загс зовет
Там про Николь Кидман
0
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Sincere
Только Марго Робби вряд ли живет в Австралии, как и все голливудские звезды))
+2
-1
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Человек1991
Очнись Ципа не твоёго полёта эта цыпа ))
+11
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Stas Salesov
Ответ Lola Lola
Старенькая)
Старенькая для чего? Он ведь не в загс зовет
+2
-2
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SaltyRose
Ответ Sutekh Hexen
Лучше Самару Уивинг, она вроде не замужем, Степан.
Ой, правда тот же типаж :)
+4
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Lola Lola
Ответ Дарья Ефимова
Губа не дура у Стёпки))
Нет друзей просто
+2
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Lola Lola
Ответ Perfeksionistka
Николь Кидман форэвэ!
Старенькая)
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cosset
Ответ Monto Frekasi
вот уж парень не краснеет от слова совсем. торгует попой направо-налево. куда не приедет - в задний привод всех зацеловывает, пытается местную публику склонить к себе. природа, видать, у них такая - мелкие аферистишки и побирушники. когда все деньги просрали, ходили с протянутой рукой по всей Европе и даже к России в дверь стучались.
что, Стефанос стучался к тебе в дверь, а у тебя снега до крыши сарая навалило, и ты не смог открыть?
+6
-2
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Тимофей За амеров
Хачанов пригласил в свою ложу Марго Симоньян
Ким Кардашьян)
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Тимофей За амеров
Хачанов пригласил в свою ложу Марго Симоньян
+8
-10
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Monto Frekasi
вот уж парень не краснеет от слова совсем. торгует попой направо-налево. куда не приедет - в задний привод всех зацеловывает, пытается местную публику склонить к себе. природа, видать, у них такая - мелкие аферистишки и побирушники. когда все деньги просрали, ходили с протянутой рукой по всей Европе и даже к России в дверь стучались.
+5
-9
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Eugenie Nation
Робби - Ристич. Тут без шансов)
что без шансов KлOBAн)))
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Сирина
А лучше Кейт Бланшетт 😄
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Rjcnbr
Хачанов в свою очередь пригласил Пашиняна
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Perfeksionistka
Николь Кидман форэвэ!
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