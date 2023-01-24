Australian Open. Расписание на среду. Рублев и Джокович сыграют не раньше 11:30 мск, Соболенко – не раньше 5

Стало известно расписание 10-го игрового дня . В среду все четыре одиночных четвертьфинала состоятся на центральном корте:

03:00 по московскому времени – – ;

не раньше 05:00 – – ;

не раньше 06:30 – Бен Шелтон – ;

не раньше 11:30 – – .

Полностью расписание появится здесь.

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