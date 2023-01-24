Australian Open. Расписание на среду. Рублев и Джокович сыграют не раньше 11:30 мск, Соболенко – не раньше 5
Стало известно расписание 10-го игрового дня Australian Open. В среду все четыре одиночных четвертьфинала состоятся на центральном корте:
03:00 по московскому времени – Каролина Плишкова – Магда Линетт;
не раньше 05:00 – Арина Соболенко – Донна Векич;
не раньше 06:30 – Бен Шелтон – Томми Пол;
не раньше 11:30 – Андрей Рублев – Новак Джокович.
Полностью расписание появится здесь.
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