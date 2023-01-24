Australian Open. Расписание на среду. Рублев и Джокович сыграют не раньше 11:30 мск, Соболенко – не раньше 5

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Каролина Плишкова Магда Линетт Донна Векич Андрей Рублев Томми Пол Арина Соболенко Бен Шелтон Теннис

Стало известно расписание 10-го игрового дня Australian Open. В среду все четыре одиночных четвертьфинала состоятся на центральном корте:

03:00 по московскому времени – Каролина ПлишковаМагда Линетт;

не раньше 05:00 – Арина СоболенкоДонна Векич;

не раньше 06:30 – Бен ШелтонТомми Пол;

не раньше 11:30 – Андрей РублевНовак Джокович.

Полностью расписание появится здесь.

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1 комментарий

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West&Girls
Дрюша, не робей! Продолжай держать в узде нервную. И "могет быть.." Не только у Карацева, хоть и не таком турнире.. Сделай нолик))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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