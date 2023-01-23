Шелтон о выходе в четвертьфинал Australian Open: «Знаю, что отец не спал весь матч и смотрел. Немного стыдно, что я нарушил его режим сна»

Бен Шелтон рассказал, какое влияние на его карьеру оказал отец. Брайан Шелтон был 55-й ракеткой мира, выиграл два одиночных и два парных турнира ATP.

– Он больше всех повлиял на мой теннис. Он бывший профессиональный игрок, который тоже прошел через весь этот процесс. В теннисе у него и близко не было тех возможностей, которые были в моем детстве. У него был гораздо более сложный путь. Как и я, он учился, закончил Технологический институт Джорджии, а потом сделал успешную карьеру в туре.

У меня есть бесценная возможность у него учиться, перенимать жизненный опыт: у него не было комфортных условий, поэтому он знает все трудности и проблемы, связанные с попаданием в тур. Он один из лучших теннисных аналитиков, что я встречал.

Я могу поговорить с ним перед каждым матчем, после них, он говорит достоинства и недостатки моей игры, думаю, недостатки важнее, потому что я могу их исправить, прибавить, это очень полезный ресурс.

– Вашим родным наверняка трудно следить за турниром из-за разницы во времени. У вас была возможность созвониться с семьей после сегодняшней победы?

– Пока нет. На самом деле, я не открывал телефон сразу после матча. Пока не успел поговорить ни с кем из родных.

Я знаю, что отец не спал весь матч, потому что он переписывался с моим тренером Дином. Я знаю, что он не спал и смотрел.

Уверен, что утром он мне позвонит или я ему. Дома у него работа и команда. Немного стыдно, что я нарушил его режим сна (улыбается).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе