Australian Open: Стефанос Циципас — Иржи Лехечка прямая трансляция матча 24.01.2023

Четвертая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть с чехом Иржи Лехечкой. Матч состоится 24 января, ориентировочное начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Спортсмены выйдут на центральный корт турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

У Стефаноса Циципаса по-разному складываются взаимоотношения с турнирами Большого шлема, но Australian Open для него особенный. На кортах Мельбурн-парка он трижды доходил до полуфинала и может сделать это в четвертый раз. Конечно, теперь ему хочется большего, но пока на пути чешский теннисист Иржи Лехечка. Многие прочат ему тот же результат, что и у других соперников Циципаса по ходу турнира. В первых трех раундах грек не испытывал серьезных проблем, поочередно пройдя француза Кантена Алиса, японца Ринки Хиджикату и голландца Тэллона Грикспора. Только молодой итальянский теннисист Янник Синнер заставил Циципаса играть все пять партий.

Иржи Лехечка также молод и также перспективен, хотя в рейтинге находится в начале восьмого десятка. Однако точно можно сказать, что независимо от исхода его матча с Циципасом, он поднимется на несколько десятков позиций после турнира. Победа вообще позволит ему войти в двадцатку. По ходу турнира он одного за другим оставил не у дел хорвата Борну Чорича, американца Кристофера Юбенкса, британца Кэмерона Норри и канадца Феликса Оже-Альяссима. Наиболее сложным выдался поединок с первой ракеткой Великобритании, где пришлось играть пять сетов.

Теннисисты ранее пересекались на корте только один раз. Произошло это почти год назад на турнире в Нидерландах. Стефаносу Циципасу понадобилось три сета, чтобы обыграть чеха. Сейчас грек безоговорочный фаворит у букмекеров. Winline предлагает на победу Циципаса коэффициент 1,16, выигрыш Лехечки оценивается коэффициентом 5,40.

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