Australian Open: Карен Хачанов — Себастьян Корда прямая трансляция матча 24.01.2023

Третья ракетка России Карен Хачанов за право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису будет бороться с американцем Себастьяном Кордой. Матч состоится 24 января, ориентировочное начало не ранее 06:00 по московскому времени.

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Поединок пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен Хачанов на этом Australian Open добился уникального достижения. Он стал седьмым из действующих теннисистов, которые в своей карьере играли в четвертьфиналах всех турниров Большого шлема. Лучше Карен выступил только на Уимблдоне в прошлом году. Что ж, прогресс налицо, и это видно по матчам, которые провел россиянин. В каждом из них он убедительно побеждал своих оппонентов. Наверное, самым сложным стал матч третьего круга с другим американцем Фрэнсисом Тиафу, где он взял первые два сета, но уступил в третьем. Четвертый сет оказался самым важным и закончился на тай-брейке победой россиянина.

Себастьян Корда, пожалуй, самый сильный его оппонент на Австралиан Опен. Он уже играл в одним россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге и оставил его не у дел, победив в трех сетах. Правда, победа эта далась нелегко, в первой и третьей партии дело доходило до тай-брейков, где американец брал верх. Еще более упорным его матч получился с поляком Хубертом Хуркачем в ⅛ финала. Тут пришлось играть пять сетов. В итоге Корда победил на супертай-брейке и впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Ранее спортсмены встречались между собой трижды. Два года назад Карен в четвертом раунде Уимблдона взял верх, а уже в прошлом году две подряд победы на свету Корды. На хардовых турнирах в США и Бельгии он оказывался сильнее в двух сетах. Букмекеры и сейчас считают его фаворитом. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 2,13, выигрыш Себастьяна оценивается коэффициентом 1,72.

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